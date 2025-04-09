內地知名遊戲實況主「Dota牛蛙」傳死訊　尿毒症病逝網民感不捨

內地一位知名遊戲實況主「Dota牛蛙」於本月7日因高血壓導致尿毒症病逝，享年38歲。他的弟弟 透過其抖音帳號宣布了哥哥的死訊，粉絲與網友紛紛留言悼念。

「牛蛙」常 在抖音分享與病魔抗爭的歷程

根據《極目新聞》等內地媒體， 「Dota 牛蛙」的弟弟在 7日宣布，「 哥哥沒了，願天堂沒有病痛，謝謝大家對哥哥的喜愛」。

公開資料顯示，「牛蛙」本名羅磊，1986年出生出生於浙江玉環，是遊戲Dota的知名玩家。他參加過戰隊ghost chn AoL，因非常擅長使用難度極高的英雄「地卜師」 ，被譽為「狗頭神教教主」。之後從事Dota解說行業，風格為詼諧搞笑為主。

據悉， 「牛蛙」 幾年前患上了尿毒症，並經常 在抖音發布短影音 分享自己與病魔抗爭的歷程。去年3月， 「牛蛙」透露自己被病痛折磨已瘦了超過12公斤。今年以來，他多次接受透析治療，並出現呼吸困難的狀況。