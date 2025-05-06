內地禁宣傳「智慧駕駛」　小米汽車事故後悄更名為「輔助駕駛」

在中國內地對智慧駕駛技術加強監管的背景下，小米汽車近期調整旗下SU7車型的相關命名，將「智駕」更名為「輔助駕駛」，以更貼近實際技術能力並回應社會關注。

「小米智駕Pro」已更名為「小米輔助駕駛Pro」

據《界面新聞》報道，小米SU7標準版原搭載的「小米智駕Pro」系統，已更名為「小米輔助駕駛Pro」；而高階車型SU7 Pro與SU7 Max所配備的「小米智駕Max」也同步更名為「小米端對端輔助駕駛」。此舉顯示小米對其智慧駕駛技術進行重新定位，強調當前系統屬於輔助性質，而非完全自動化駕駛。

這項名稱變更與先前一場備受關注的車禍事故有關。

3月29日深夜，一輛小米SU7在安徽銅陵德上高速公路發生交通事故，造成三名大學生不幸身亡。小米官方指出，事發時該車正處於NOA（導航輔助駕駛）模式運行。事故引發業界與社會對智慧駕駛安全性的激烈討論，也促使多家車企在自動駕駛技術宣傳上轉趨保守。