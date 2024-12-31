內地童倒滾水落保溫杯「搖晃數秒」突炸開　驚險畫面曝光

不少網友表示不知道保溫杯不能搖晃

影片中，男童拿起放在客廳角落的電熱水壺，直接將滾燙開水往保溫杯裡倒，蓋上杯蓋後，一邊眼睛盯著電視看，一邊雙手抱住杯身用力上下搖晃幾下，突然「碰」一聲，杯子瞬間爆炸開，開水飛濺、熱氣四散，一旁的哥哥當場嚇得站起來，忍不住怒斥弟弟「你有病啊，還好你沒死，你不知道嗎？」

據《半島晨報》報道，男童父親邱先生表示，當時自己是去取快遞不在家，出門前還叮囑過孩子保溫杯不能放開水去清洗，不能搖晃。回來時事情已經發生了，小孩也已經把現場打掃乾乾淨淨，萬幸沒有受傷。

相關新聞曝光，不少網友紛紛留言表示自己也不知道保溫杯裝熱水不能搖晃，「孩子真是教書示範了」、「如果不是之前有一次刷到視頻，我都不知道不可以接了開水蓋上蓋子搖」、「扭太緊了！熱氣出不了就會爆炸」、「還好蓋子是朝下的，不然後果嚴重的」。