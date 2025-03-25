內地童吃麥芽糖不慎跌倒　竹籤從口插進小腦爸媽崩潰

內地廣東一名6歲男童日前吃麥芽糖時不慎摔跤，手上竹籤竟從口中刺入顱底深入小腦，當場嚎啕大哭，家人見狀急忙送醫，所幸搶救及時，男童手術後神經功能完好，現已出院回家。
竹籤刺穿頸靜脈球 醫院：情況極為危急
據《廣州日報》報道，6歲男童小朱（化名）在吃手工製作的麥芽糖時，一不小心跌倒了，一瞬間，竹籤從口腔直直刺入，小朱痛得號啕大哭，也讓家人們嚇得手足無措，媽媽隨即抱著小朱焦急地送往當地醫院。
小朱經CT檢查發現竹籤已刺穿頸靜脈球，緊鄰重要的後組顱神經和血管結構，接診醫院研判情況極為危急，故立即將他轉送至中山大學附屬第一醫院神經外科接受治療。
該院神經外科副教授郭少雷表示，這起罕見且複雜的傷情手術風險極高，若稍有不慎，可能引發大出血或對腦組織造成不可逆的損傷。為確保手術成功，醫療團隊在張弩教授的指導下，聯合影像、麻醉、口腔及兒科等多科專家進行討論，制定詳細的手術方案並準備多種應急預案。
小朱術後恢復良好 兩週後康復出院
手術過程中，郭少雷小心翼翼地操作，成功避開重要神經及血管，最終順利取出竹籤。術後，小朱恢復良好，神經功能完好，未出現顱內感染或出血等併發症，並於兩週後康復出院。小朱的父母對醫療團隊表示感激，稱「看到孩子轉危為安，我們都鬆了一大口氣」。
郭少雷提醒家長，兒童口含尖銳物品奔跑或玩耍時極易發生意外，應加強對孩子的安全教育，並在孩子進行劇烈活動時保持密切關注。他建議家長學習基本急救知識，如止血和包紮，以便在意外發生時爭取寶貴的救治時間。
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