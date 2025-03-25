內地童吃麥芽糖不慎跌倒　竹籤從口插進小腦爸媽崩潰

內地廣東一名6歲男童日前吃麥芽糖時不慎摔跤，手上竹籤竟從口中刺入顱底深入小腦，當場嚎啕大哭，家人見狀急忙送醫，所幸搶救及時，男童手術後神經功能完好，現已出院回家。

竹籤刺穿頸靜脈球 醫院：情況極為危急

據《廣州日報》報道，6歲男童小朱（化名）在吃手工製作的麥芽糖時，一不小心跌倒了，一瞬間，竹籤從口腔直直刺入，小朱痛得號啕大哭，也讓家人們嚇得手足無措，媽媽隨即抱著小朱焦急地送往當地醫院。

小朱經CT檢查發現竹籤已刺穿頸靜脈球，緊鄰重要的後組顱神經和血管結構，接診醫院研判情況極為危急，故立即將他轉送至中山大學附屬第一醫院神經外科接受治療。

該院神經外科副教授郭少雷表示，這起罕見且複雜的傷情手術風險極高，若稍有不慎，可能引發大出血或對腦組織造成不可逆的損傷。為確保手術成功，醫療團隊在張弩教授的指導下，聯合影像、麻醉、口腔及兒科等多科專家進行討論，制定詳細的手術方案並準備多種應急預案。