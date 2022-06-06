內地端午假近8000萬人次出遊 旅遊收入258億人民幣

內地端午節假期有近8000萬人次國內遊。圖為重慶的世界文化遺產大足石刻景區。(新華社)

內地端午節3天假期周日結束，文化和旅遊部數據中心測算，國內旅遊出遊人次達7,961萬，按年跌10.7%，按可比口徑恢復至2019年同期的86.8%；國內旅遊收入258.2億元，按年跌12.2%，恢復至2019年同期的65.6%。

內地「21世紀經濟報道」認為，相比五一勞動節5天假期的「寂靜」，端午節旅遊市場恢復情況良好。報道引述廣東肇慶一家位於市中心的民宿老闆表示，端午節當天訂房爆滿，其餘兩天只剩少量房間，「訂房率不錯……畢竟是今年以來，第一個基本不受疫情影響的假期」。

北京上海重上熱門出遊城市前十

內地旅遊服務平台「同程旅行」的《2022端午假期旅行消費報告》則指出，上海於端午節前全面復互復產、北京疫情防控進入掃尾階段，都帶動全國旅遊市場逐步恢復，國內酒店預訂較五一假期上漲31%，北京、上海更回歸「熱門出遊城市前十」。

攜程的數據亦顯示，截至上周六，端午節假期總訂單量較清明節增長逾三成，其中酒店和門票預訂量增長達兩位數；旅行團訂單中，跨省旅行團佔近八成，較清明節假期增長超過20%、較五一假期增長近10%，為近3個月高峰。

攜程數據更顯示，上海已重開的逾40個景區在端午節假期首日總售票量超過4萬張，同日門票搜索量超過170萬，其中上海海昌海洋公園頁面瀏覽量按月增長超過18倍。上海海昌海洋公園門票在端午假期第2日早上10點開售，2秒售罄。

