內地紅十字會直升機送烤全羊外賣？ 官方解畫(有片)

內地社交平台近日流傳一段影片，一架印有紅十字會標誌的直升機飛到浙江郊外，向一群正在野外圍坐桌前用餐的人士送上一盤「烤全羊」外賣，引起網民熱議。
私人飛機參加救援演練 忘記撕標誌
中國紅十字會今日(30日)回應，已留意到相關影片，「根據一眾網友提供的線索，已確認影片直升機是博主@牙哥戶外-牙哥購買的私人飛機，送烤全羊用的是自己購買的油。這名牙哥曾經駕駛自己的直升機參與紅十字救援演練，所以機身上張貼了紅十字標誌。但是執行非紅十字任務時，不應該繼續張貼紅十字標誌。我們已告知他有關知識，更多細節正在進一步調查中。」中國紅十字會總會還稱，「據我們了解，各級紅十字會並沒有發布所謂飛機是臨時工偷了鑰匙開走的聲明。」
當事人牙哥表示，他在浙江經營一處戶外運動基地，場地包含賽車場、帳篷營地、烤全羊、飛機駕照培訓、飛機售賣等業務，「任何人露營、吃烤全羊，都可能會開直升機給他送」。對於網民質疑飛機貼有紅十字會標誌一事，牙哥回應稱，其個人一直有志願參加應急救援的任務，飛機也是其個人所有，包括使用的油費等全部費用也由其個人承擔，已經參加了很多年了。影片發生在4月28日，「當天我們在參與應急演練，按照規定參加完任務後，紅十字會標誌是要撕掉的，但當天有客戶在營地很忙，當時忘了撕掉，就去給顧客送餐了。」
红十字的飞机送烤全羊来了 pic.twitter.com/2oYmpHLfHx— myh (@myh4103) May 27, 2024