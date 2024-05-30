內地紅十字會直升機送烤全羊外賣？ 官方解畫(有片)

內地社交平台近日流傳一段影片，一架印有紅十字會標誌的直升機飛到浙江郊外，向一群正在野外圍坐桌前用餐的人士送上一盤「烤全羊」外賣，引起網民熱議。

私人飛機參加救援演練 忘記撕標誌 中國紅十字會今日(30日)回應，已留意到相關影片，「根據一眾網友提供的線索，已確認影片直升機是博主@牙哥戶外-牙哥購買的私人飛機，送烤全羊用的是自己購買的油。這名牙哥曾經駕駛自己的直升機參與紅十字救援演練，所以機身上張貼了紅十字標誌。但是執行非紅十字任務時，不應該繼續張貼紅十字標誌。我們已告知他有關知識，更多細節正在進一步調查中。」中國紅十字會總會還稱，「據我們了解，各級紅十字會並沒有發布所謂飛機是臨時工偷了鑰匙開走的聲明。」