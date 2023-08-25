內地網上興起「交換名產」風潮　多名苦主爆料：收到兩包衛生紙

記者鄒慈芸／綜合報道

最近內地社交平台上興起了一股「交換名產」風潮，陌生網友間透過口頭、文字約定，向對方寄出家鄉名產，不過卻有人抱怨，自己寄出價值千元的名產後，卻只收到兩包衛生紙，感覺是「真心換絕情」。

「交換名產」的本意，是為了讓雙方透過寄出禮物，建立起友誼的橋樑，還可以藉此機會，向對方介紹自己的家鄉，開啟話題，也有不少網友，在網上曬出自己成功交換的例子。

東西都沒收到就被對方封鎖

不過卻有有心人士，趁此機會貪小便宜，和人約定完後，寄出的東西相當廉價，或是等對方寄出後，就直接封鎖，讓被當冤大頭的受害者也不少。

有一名四川女網友就爆料，自己在網上看到在徵求「交換名產」的人，與對方聯繫後交換了地址，自己寄了四川香腸，加上運費150元人民幣後，價值超過千元，本來對方表示要寄酒，雖然自己不喝酒但還是沒拒絕，沒想到連東西都沒收到，就被對方封鎖，這才意識到，原來是被人騙了。