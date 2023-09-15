內地網傳司機乘客對話截圖　兩女搭跨省的士求打折可「車費肉償」

記者温振甫／綜合報道

一般人搭乘計程車，會選擇現金支付、行動支付，不過近日一段對話流出，可見1名女子和閨蜜叫車時，決定向司機表明想用「肉體支付」，而司機在看到照片後也忍不住直呼：「挖槽（我X）！」

只打算給700元人民幣

近日網上流傳一些對話截圖，可見1名計程車司機接到單，用戶打算從廣東省廣州市，一路搭到安徽省合肥市，時間為隔天下午4時45分左右出發，車資高達1244.8元人民幣（約1347.5港元）。

司機見到這筆訂單，隨即聯繫對方，認為下午出發的話，要隔天才能到，等於是要開夜車，希望用戶可以改為上午出發，而後來用戶則表明，自己和朋友兩個人，只打算給700元人民幣（約764港元），並暗示：「你可以開一下房我陪你一下，你一個人開嗎？開那麼久肯定是會累的，要休息一下。」