內地網安公司文件外洩 揭入侵香港機構 包括考評局食環署中大職工盟

美聯社等多間外媒報道，中國網絡安全公司「上海安洵信息」有大量內部文件疑遭外洩，內容顯示該公司曾向包括內地安全部門在內的中央機構提供情報收集服務，被攻擊的對象十分廣泛，曾對香港的考評局、食環署、中文大學、職工盟等十多間機構進行網絡攻擊，及監控英國的內政部、財政部等，曾入侵印度國防部，台灣、新疆、泰國等多個政府部門及電訊公司亦是竊取機密目標。

報道引述兩名安洵員工指，公司及公安正調查事件。公司在昨日（21日）開會，員工獲告知事件不會對業務造成太大影響。一名公司代表表示將發表正式聲明，但未有交代具體日期。安洵訊息公司的網頁昨日開始無法瀏覽。中國外交部暫時未回應事件。

安洵信息有大量的文件在上周在在軟件開發平台GitHub被匿名人士以「上海安洵信息內幕」公開，當中包括數百頁的合同、市場簡報、監控目標、產品手冊、客戶和員工名單、員工微信對話內容等。

匿名人士網上公開文件

報道指，安洵信息有大量的文件在上周在在軟件開發平台GitHub被匿名人士以「上海安洵信息內幕」公開，當中包括數百頁的合同、市場簡報、監控目標、產品手冊、客戶和員工名單、員工微信對話內容等。

向國安、公安、軍方提供軟件

文件揭示公司會針對Microsoft Exchange和Android等各種平台發動攻擊，並利用社交媒體如X等進行網絡滲透。如使用惡意軟件獲取用戶電子郵件及電話號碼，進行監控、讀取訊息等。資料顯示，該公司向包括中國各省市的國安、公安以至軍方機構在內的客戶提供間諜軟件和工具，用以竊取目標對象的敏感資料，例如硬碟資料、衞星定位、聯絡人、媒體文件、電子郵件、電話號碼等。

專家指資料真實性很高

英媒報道，英國情報機構正核實和分析有關資料，並修補在基礎設施中暴露的潛在漏洞。有網絡安全專家指，外洩資料的真實性很高，安洵亦具備成熟的數據入侵技術。