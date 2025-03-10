內地網民實測「滅蚊神曲」稱效果驚人　專家：頻率降低攻擊欲望(有片)

美國電子音樂製作人Skrillex的名曲《Scary Monsters and Nice Sprites》早年被網傳為「滅蚊神曲」。近日天氣回暖，蚊子開始肆虐，內地社交平台再度討論這首「滅蚊神曲」，網民紛紛分享實證，指播出這首「滅蚊神曲」蚊子便會「暈陀陀」地愈飛愈慢，方便捕殺。有學者解釋，滅蚊曲之所以有此神效，是因它的頻率正好與蚊子的頻率相同，降低了牠們的攻擊欲望。
綜合《紅星新聞、《廣州日報》等報道，內地社交平台近日有不少網民，分享滅蚊戰果。廣州網民何女士指，近日被蚊子嗡鳴吵聲弄至凌晨4點仍未能入睡，突然靈機一觸，想到有網民指播放滅蚊神曲《Scary Monsters And Nice Sprites》，可以方便捕殺四處亂飛的蚊子。《Scary Monsters And Nice Sprites》正是Skrillex在2010年發表的作品，曾贏得54屆格林美獎最佳舞曲錄製獎和最佳舞曲/電子音樂專輯獎。何女士於是在網上找來上述戰歌，一經播放，房間的蚊子便愈飛愈慢，讓平常難以打中蚊子的何女士，可以輕易將已被歌聲震得「暈陀陀」的蚊子打死。
網民：蚊子戰歌 名不虛傳
何女還進一步傳授「滅蚊心得」，指聽到蚊子在耳邊嗡嗡叫時，別著急要出手拍打，應先拿出手機找出這首歌，等到耳邊再次聽到蚊子的嗡嗡聲時，立刻播放歌曲，就能見證「奇蹟時刻」，將蚊子一掌擊斃。許多網民亦紛紛留言，也指「滅蚊神曲」確有奇效，「親測有效」、「蚊子戰歌，名不虛傳」、「聽了一下，別說蚊子了，我都要暈了」。
報道引述廣東省科學院動物研究所劉博士講解，蚊主要是通過頭部的鞭毛來感知聲音的震動，雌蚊交配時，也是以震動來感知對方，音樂的頻率可能剛好和蚊的頻率相同，導致牠攻擊的欲望降低。報道亦指，早前有研究發現，通過音箱大聲播放《Scary Monsters and Nice Sprites》確實在一定程度上會影響蚊子對於獵物的判斷，使進食次數和交配頻率都明顯下降了。