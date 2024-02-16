內地網民批武漢收費景區髒亂池水發臭　園方：太多遊客隨處丟垃圾所致

不少民眾會趁過年期間出門「走春」，不過內地卻有遊客爆料，湖北武漢的園博園環境髒亂，池塘被丟滿垃圾，不滿抗議「花60元人民幣（約65.9港元）的門票錢來看臭水溝」。

「這美女在臭水溝裏洗澡了」

遊客拍下畫面，只見水池中沉積了不少落葉和垃圾，水質也污濁不清，這裏是位於湖北武漢的園博園東廣場，要入場需支付60元人民幣（約65.9港元）的門票，但遊客看到眼前景象卻相當不滿，直呼「花錢來聞臭水」，更嘲諷道「這美女（雕像）在臭水溝裏洗澡了」。

除此之外，拍下影片的遊客還抱怨，園區環境雜亂不堪，這還只是冰山一角，有些地方甚至直接上鎖，不讓遊客進入。而對此現象園區則回應，因為適逢過年期間人潮暴增，許多遊客會隨地扔垃圾，才造成環境髒亂，會派人加強打掃。