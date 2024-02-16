內地網民批武漢收費景區髒亂池水發臭　園方：太多遊客隨處丟垃圾所致

不少民眾會趁過年期間出門「走春」，不過內地卻有遊客爆料，湖北武漢的園博園環境髒亂，池塘被丟滿垃圾，不滿抗議「花60元人民幣（約65.9港元）的門票錢來看臭水溝」。
「這美女在臭水溝裏洗澡了」
遊客拍下畫面，只見水池中沉積了不少落葉和垃圾，水質也污濁不清，這裏是位於湖北武漢的園博園東廣場，要入場需支付60元人民幣（約65.9港元）的門票，但遊客看到眼前景象卻相當不滿，直呼「花錢來聞臭水」，更嘲諷道「這美女（雕像）在臭水溝裏洗澡了」。
除此之外，拍下影片的遊客還抱怨，園區環境雜亂不堪，這還只是冰山一角，有些地方甚至直接上鎖，不讓遊客進入。而對此現象園區則回應，因為適逢過年期間人潮暴增，許多遊客會隨地扔垃圾，才造成環境髒亂，會派人加強打掃。
被認定為4A級旅遊景區
消息曝光後，引發不少網友吐槽：「園方把錯都推給遊客了」、「過年期間遊客多不是可預想情況嗎」、「這樣還要收費太誇張了」。
武漢園博園是座城市公園，總面積213.77公頃，相當於299座標準足球場的大小，當時耗資40億興建，離漢口火車站僅3公里，位於交通鬧區，原址本來是垃圾掩埋場，武漢園博園花了3年的時間，完成生態修復，使垃圾場成為綠色公園，2023年12月，武漢園博園被文化旅遊廳認定為4A級旅遊景區。
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