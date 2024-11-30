內地網民揭麻辣燙化學原料清單　有人自稱食到生囊腫

天冷很多人喜歡吃碗熱呼呼的麻辣燙，但有內地媒體爆料，很多麻辣燙攏是假的，又香又濃是因為湯底被加了很多「科技猛料」。有黑心業者被起底，湯底原料中竟加了「肥腸嫩脆劑」、「護色保護劑」等，全都是科技和狠活。

據內媒報道，近來「人人愛吃的麻辣燙也塌房了」登上熱搜榜，今年以來麻辣燙在各地火爆出圈，而在麻辣燙中，許多人最愛的莫過於它濃郁的湯底，沒想到有部分店家被爆出湯底都是假的。

全都是科技和狠活

有網友公布黑心業者的湯底材料，他PO文指出：「喜歡又香又濃的乳白色高湯是吧？那就先加『三花蛋白』給湯調色，再加一些『增香高讓湯』調味，再加入『辣椒精』提升香辣度，攪拌均勻後，色香味俱全的底料就做好了。」

文中也公布一張麻辣燙的原料清單，多達十多樣的材料全都是化學調味料，像是乙基麥芽酚、肥腸嫩脆劑、滷肉護色劑、透骨增香劑、護色保護劑等，網上還流傳不少用化學原料製作麻辣燙的實驗影片。

有19歲女網友分享血淚經驗，她表示自己連吃了三年的「科技麻辣燙」，最後獲得骨盆腔囊腫一顆，直徑6公分，有鵝蛋那麼大。