內地網民繼續實驗 國產高級雪糕火燒也不融

國產高級雪糕「鍾薛高」一款海鹽口味雪糕被揭「攝氏31度室溫放近1小時不融化」後，網民繼續實驗「如何融化鍾薛高」，其中有人用打火機、火槍去燒同款雪糕(圖1及2)，結果只是邊緣軟化，表面熏黑、冒煙。相關實驗再將鍾薛高「架在火上烤」，鍾薛高昨發聲明，批評以火燒、太陽曬等來判斷雪糕品質好壞「並不科學」，強調所添加的「卡拉膠」源自紅藻類植物，又公開涉事雪糕主要成分調配比例，重申固形物含量高。
上海市市場監督管理局相關工作人員表示，已留意到事件，並告知相關處理部門，又指目前公眾只以肉眼判別事件，「檢測機構可能能權威一點」。鍾薛高日前曾解釋，涉事雪糕牛奶等固形物含量高達40%，水分少，所以完全融化的形態是「黏糊狀」，不會變成一灘水。鍾薛高昨日再解釋，公眾關心的成份「卡拉膠」源自紅藻類植物，廣泛應用於雪糕和飲品，有助雪糕中的乳蛋白保持相對穩定狀態，而每支重78克的涉事雪糕，卡拉膠添加量僅0.032克，符合國家標準。
官媒：鐘薛高最大問題為是否值高價
2018年誕生於上海的鍾薛高被「針對」，官媒「人民網」認為，「鍾薛高的最大問題恐怕不在於用料，而在於能否撐起高昂的價格，讓人覺得物有所值」。不少網民亦表示，「不是反對鍾薛高，而是誤買高價雪糕又不好意思放回去只能吃悶虧的那種難受」，批評鍾薛高定位為高級雪糕，卻與普通平價雪糕放在同一個雪糕櫃，未有像哈根達斯等高級雪糕一樣另開專櫃，結果不少人隨手拿支雪糕，付款時才知道要十幾、幾十元(人民幣，下同)，而且其口感、品質上與普通雪糕並無太大分別。
有內媒就分析，「在大眾消費趨於理性的當下，鍾薛高並沒有建立起很強的品牌心智，能讓消費者為其品牌溢價買單……依靠流量行銷打天下的時代已經過去了，做消費，還是得『產品為王』」。