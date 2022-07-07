內地網民繼續實驗 國產高級雪糕火燒也不融

國產高級雪糕「鍾薛高」一款海鹽口味雪糕被揭「攝氏31度室溫放近1小時不融化」後，網民繼續實驗「如何融化鍾薛高」，其中有人用打火機、火槍去燒同款雪糕(圖1及2)，結果只是邊緣軟化，表面熏黑、冒煙。相關實驗再將鍾薛高「架在火上烤」，鍾薛高昨發聲明，批評以火燒、太陽曬等來判斷雪糕品質好壞「並不科學」，強調所添加的「卡拉膠」源自紅藻類植物，又公開涉事雪糕主要成分調配比例，重申固形物含量高。

上海市市場監督管理局相關工作人員表示，已留意到事件，並告知相關處理部門，又指目前公眾只以肉眼判別事件，「檢測機構可能能權威一點」。鍾薛高日前曾解釋，涉事雪糕牛奶等固形物含量高達40%，水分少，所以完全融化的形態是「黏糊狀」，不會變成一灘水。鍾薛高昨日再解釋，公眾關心的成份「卡拉膠」源自紅藻類植物，廣泛應用於雪糕和飲品，有助雪糕中的乳蛋白保持相對穩定狀態，而每支重78克的涉事雪糕，卡拉膠添加量僅0.032克，符合國家標準。