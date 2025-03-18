內地網民許願「小米衛生巾」或成真？小米高層突刪「不出衛生巾」帖文衝熱搜 

小米殺入女性用品界？內地早已有網民向小米喊話，要求小米推出衛生巾，而隨著近期內地爆出衛生巾質量問題及「翻新衛生巾」等新聞，令要求小米考慮推出衛生巾的呼聲更高漲，「#小米生態鏈總經理刪除不做衛生棉微博#」前日起更成為微博熱搜，事緣小米高層日前曾發帖呼籲網民別再要求小米出衛生巾，但該則帖文已經被刪除，隨即引起網民高度期望，認為萬民對「小米衛生巾」的許願，有機會成功。

內媒報道，小米生態鏈總經理陳波於3月7日在微博發文祝賀婦女節時，寫道「提前祝廣大女性朋友節日快樂，有甚麼女性產品想讓我們做的嗎？(衛生巾真的做不了，大家可以許願家用電器類產品。)」回應了之前有網民要求小米推出衛生巾的呼聲。