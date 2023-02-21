內地網民4元一盒拋售「布洛芬」 搶藥潮期間曾炒上千元

曾經一盒難求的布洛芬，最近被放上網低價轉售。(互聯網)

「搶藥潮」期間「一盒難求」炒上近千元(人民幣，下同)一盒的止痛退燒藥「布洛芬」，隨著疫情逐漸回落，繼被大量丟棄後，近日又被放上網低價轉售。

河北網民囤300盒布洛芬 賠錢賤賣

《北京商報》報道，在百度貼吧、微博及小紅書等社交平台上，都有許多網民以遠低於正常售價轉售布洛芬、美林(兒童退燒藥)等防疫藥物，其中一名河北網民在貼吧表示，「不落分(布洛芬)甩了，還有300盒，賠錢處理」，有網民查詢價格，帖主回覆稱「4塊錢」(人民幣，下同)。

網民搶4盒布洛芬無用過 冀轉售「回血」

報道又引述小紅書上一位轉售布洛芬的賣家表示，「1月到手的，到現在一次也沒用過……當時很多人搶都搶不到，我跟著一起搶了4盒，之後一直沒有用上就忘了，昨晚打掃的時候才想起來，所以就掛出來準備虧本賣出去回回血」。

內媒：無許可證轉售藥物屬違法

報道認為，「回血」心理或許無可厚非，但普通人轉售藥物已然觸犯法律。內地藥品管理法及藥品網絡銷售監督管理辦法規定，從事藥物零售必須取得藥品經營許可證，網上銷售藥物則須為藥品上市許可持有人或藥品經營企業，確保賣家能保證網絡銷售藥品安全。

專家籲未用完囤藥不必焦慮

中國科普作協醫學專委會青年學組副組長李津認為，服用非正規渠道購買的藥物，不論藥物是否過期，一旦出現安全問題，產生糾紛，很難認定責任和解決。李津建設，若在疫情期間未用完所囤積的布洛芬、連花清瘟等藥物，不必太焦慮，可作為家中常備藥物，在生病時合理、對症使用。

