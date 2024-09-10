內地網紅圓明園辱罵日本遊客　外交部：中國是一個開放包容的國家

北京圓明園最近發生爭議事件，一名內地導遊帶著日本遊客在當地拍照時，竟被一名網紅嗆是「賣國賊」，日本遊客也不斷遭追罵。事後不僅引發內地網友強烈撻伐，中國外交部也做出最新回應。
中國外交部毛寧表示對個人言行她不做評論
據《大皖新聞》報導，有日本媒體於9日中國外交部記者會上提問，指出上週末一位名為「亞人」的內地網紅在北京圓明園遊玩時，一位日本遊客的陪同人員為了拍照，請他讓一點位置，他拒絕並發生爭吵，把視頻發到網上以後引發熱議。
日本媒體並稱，這起事件讓在內地常住的大部分日本人感到擔憂。並問中國外交部有何評論？
中國外交部毛寧表示，對於個人言行她不做評論，她稱「我可以告訴你的是，中國是一個開放包容的國家，我們不會針對任何特定國家採取歧視性做法。」
內地網紅發難質疑導遊為何要幫日本人拍照
據悉，這起事件發生在本月7日，當時兩名（一男一女）日本遊客的導遊在為日本遊客拍照，發現內地網紅「亞人」站在一旁，希望他能移步一下。不料，「亞人」立即發難，質疑導遊為何要幫日本人在圓明園拍照，又指八國聯軍侵華，日本也是其中一個侵略國，過程中「亞人」不斷用中文或英文粗口，辱罵導遊及兩名日本遊客。
期間，日本男遊客疑不堪滋擾及一直被網紅追拍，於是也舉起手機反拍他。
諷刺的是，當導遊向保全人員求助，竟被回應「整他小鬼子，我也贊成」。
影片被上傳到網路，部分內地網友支持「亞人」，但有更多網友認為他拿愛國當幌子，只是為了衝流量。還有網友網路搜尋，竟發現「亞人」疑似在2019年在美國洛杉磯留學期間，犯下性侵及敲詐勒贖等案遭逮捕。
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