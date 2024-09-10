內地網紅圓明園辱罵日本遊客　外交部：中國是一個開放包容的國家

北京圓明園最近發生爭議事件，一名內地導遊帶著日本遊客在當地拍照時，竟被一名網紅嗆是「賣國賊」，日本遊客也不斷遭追罵。事後不僅引發內地網友強烈撻伐，中國外交部也做出最新回應。

中國外交部毛寧表示對個人言行她不做評論

據《大皖新聞》報導，有日本媒體於9日中國外交部記者會上提問，指出上週末一位名為「亞人」的內地網紅在北京圓明園遊玩時，一位日本遊客的陪同人員為了拍照，請他讓一點位置，他拒絕並發生爭吵，把視頻發到網上以後引發熱議。

日本媒體並稱，這起事件讓在內地常住的大部分日本人感到擔憂。並問中國外交部有何評論？

中國外交部毛寧表示，對於個人言行她不做評論，她稱「我可以告訴你的是，中國是一個開放包容的國家，我們不會針對任何特定國家採取歧視性做法。」