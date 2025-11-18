內地網紅改造寓所公共電梯大堂 變私人影院打邊爐引爭議

內地一名自媒體博主分享一梯一戶新家的裝修，包括將其樓層的升降機大堂改裝成私人影院和娛樂室，還在那裡打邊爐。事件引起網上熱議，有人認為那是一梯一戶沒有影響其他人，但也有人指影響消防安全。 網紅：買樓合約寫明公共面積為私人住宅用 自媒體博主「小丁妹妹」稱，「買房子就得買一梯一戶的，公攤(公共)面積隨便用，全是自己的！」在影片中，她將家門外20多平方米的公共電梯大堂改造成可睇電影、休息，甚至打邊爐的溫馨空間。可見小丁擺放了長枱，放滿一枱食物，與家人在電梯大堂打邊爐。網民直呼「太會利用」，但也有人質疑「公攤私用是否合規」、「存在安全隱患」等問題。封面新聞記者專訪了小丁，她指買該單位時，銷售和售房代理均告知該電梯大堂屬於業主本人使用；買樓合約也標註公攤面積為私人所用，她亦補交了4萬多元人民幣差額，認為不存在網民所提出的爭議。

其他鄰居也改造 當作自家延伸 小丁又指，鄰居們也將電梯大堂納入為「私人空間」，有人改造成洗衣房、寵物間，另有人改成棋牌室、會客廳，均把電梯大堂當作自家延伸空間。她這幾天完成改造，安裝了投影儀器、櫃子、牆紙裝飾，將電梯大堂打造成溫馨的多功能區域，日常可與閨蜜看電影、當作卧室，也能和男友在此涮火鍋、烤烤肉。 不認為構成消防安全隱患 針對網民擔心的消防安全與外人闖入的問題，小丁回應指電梯間通風條件良好，配備消防栓，窗戶開啟後煙霧可快速排出，而且擺放的家具均未遮擋逃生通道；同時各戶設有控制電梯的功能，須業主操作電梯方可抵達該樓層，每棟樓亦有門禁保安，消防通道僅物業管理人員及清潔工可進入。她認為「不存在任何安全問題」。

