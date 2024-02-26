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中國
2024-02-26 16:30:00

內地網紅熱賣AI課程　3年勁賺1.75億元被質疑「割韮菜」

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內地網紅熱賣AI課程，3年勁賺1.75億元被轟「割韮菜」。(微博)

內地網紅熱賣AI課程，3年勁賺1.75億元被轟「割韮菜」。(微博)

全球掀起AI熱潮，內地一名網紅看準時機迅速推售AI收費網上課程，在短短3年勁賺1.75億人民幣(下同)，但愈來愈多學員指控課程空洞灌水，遭到許多消費者炮轟呃錢，該課程平台卻突然在無預警下關閉，網紅的個人帳號也被停止關注。

綜合報道，聊天機械人ChatGPT於去年爆红後，內地抖音網紅李一舟同年在網上推出AI課程，鼓勵大家學習未來工作以獲保障，李一舟聲稱：「我自己是清華大學博士，會從零開始帶你，AI會給你帶來無限的創造力和流量，而流量就是錢。」李一舟主打高學歷，宣稱是多間公司的AI顧問，搭上AI熱潮，在網上迅速爆紅1個月內吸粉百萬，推出AI課程，基礎入門每堂售價199元，1年就賣出25萬套，大賺5,000萬元，還衝上抖音創業課程銷售榜首，一張網絡流傳截圖顯示，李一舟透過出售網上課程3年，竟然至少賺了1.75億元。

李一舟的AI基礎入門每堂售價199元。(微博) 李一舟的課程因違反《即時通訊工具公眾資訊服務發展管理暫行規定》遭全面下架，個人帳號禁止關注。(微博)

學員：課程內容淺顯空洞 全是廣告沒有乾貨

但同時，有愈來愈多消費者認為李一舟廣告不實，批評課程內容淺顯空洞，內容注水嚴重，全是廣告沒有乾貨，感覺受騙，要求退款。報道引述一名學員表示：「課程好像一共就40節，大部分都非常水，怎麼用AI來做表，或者是怎麼查詢……」另一位學員則炮轟：「看了十幾節課，純粹浪費時間。」亦有學員指出：「199元課程甚麼都沒教就要升級，升級要花1,980元，完是騙子的套路。」

詎料，李一舟的課程於上周四(22)突然全面下架，其網路帳號也被停止關注，令一眾網民大跌眼鏡。報道指，由於遭到大量學員投訴，李一舟的課程因違反《即時通訊工具公眾資訊服務發展管理暫行規定》遭全面下架，個人帳號禁止關注。近日，李一舟更被指其網站侵權盜用多個模型作者的模型。報道指，近年半導體大熱，已有相關騙案發生，如今又有懷疑AI網課吸金案，利用民眾焦慮的心搭上獲利順風車。報道則指，李一舟是清大美術和設計專業博士畢業，大學與碩士就讀於湖南大學設計藝術學院，其學歷與AI、電腦等毫無關係。

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