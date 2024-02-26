內地網紅熱賣AI課程　3年勁賺1.75億元被質疑「割韮菜」

全球掀起AI熱潮，內地一名網紅看準時機迅速推售AI收費網上課程，在短短3年勁賺1.75億人民幣(下同)，但愈來愈多學員指控課程空洞灌水，遭到許多消費者炮轟呃錢，該課程平台卻突然在無預警下關閉，網紅的個人帳號也被停止關注。

綜合報道，聊天機械人ChatGPT於去年爆红後，內地抖音網紅李一舟同年在網上推出AI課程，鼓勵大家學習未來工作以獲保障，李一舟聲稱：「我自己是清華大學博士，會從零開始帶你，AI會給你帶來無限的創造力和流量，而流量就是錢。」李一舟主打高學歷，宣稱是多間公司的AI顧問，搭上AI熱潮，在網上迅速爆紅1個月內吸粉百萬，推出AI課程，基礎入門每堂售價199元，1年就賣出25萬套，大賺5,000萬元，還衝上抖音創業課程銷售榜首，一張網絡流傳截圖顯示，李一舟透過出售網上課程3年，竟然至少賺了1.75億元。