內地網紅猥瑣行徑激起民憤　直播策劃竹籤捅「女途人」屁股被拘留

在快手平台擁有超過4千萬粉絲的中國網紅「祁天道」，上個月在海南三亞戶外直播時，為博取流量，竟拿竹籤捅「女遊客」的臀部，低俗當有趣的行徑遭到網民炎上。當地警方4日稱「祁天道」因策畫低俗影片被行政拘留10日。
拿烤魷魚的竹籤捅「女遊客」的臀部
根據《瀟湘晨報》、《觀察者網》等內地媒體報道，有網友稱，在短影音平台快手上擁有超過4664萬粉絲的網紅「祁天道」在三亞戶外進行直播時，為求流量，拿著烤魷魚的竹籤捅「女遊客」的臀部，猥瑣的行徑激起許多網民怒火。
「祁天道」的舉動遭到網民強烈抵制和舉報，他的直播權限已被平台封禁至12月19日。據悉，「祁天道」快手主頁的「天選企業店」總銷量達到1168萬件，預估總銷售額上億元人民幣。
非「祁天道」第一次做出猥瑣低俗行徑
報道稱，這並非「祁天道」第一次做出這般行徑。他的直播內容以低俗調戲女生為主，還曾在其他直播中搶女孩的椰汁喝、侵犯路人肖像權等。另外，「祁天道」還曾因詐騙被判刑入獄3年。
三亞市公安局海棠分局4日發布通報稱，2024年11月30日下午5時許，28歲的孟姓男子（網名「祁天道」）為吸粉引流，經過策劃，聘請女子（影片中被「騷擾」女遊客）合演低俗影片，並通過網路平台進行直播，造成極其惡劣影響。目前，海棠分局已依法對孟男行政拘留10日，案件還在進一步偵辦中。
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