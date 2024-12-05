內地網紅猥瑣行徑激起民憤　直播策劃竹籤捅「女途人」屁股被拘留

在快手平台擁有超過4千萬粉絲的中國網紅「祁天道」，上個月在海南三亞戶外直播時，為博取流量，竟拿竹籤捅「女遊客」的臀部，低俗當有趣的行徑遭到網民炎上。當地警方4日稱「祁天道」因策畫低俗影片被行政拘留10日。

拿烤魷魚的竹籤捅「女遊客」的臀部

根據《瀟湘晨報》、《觀察者網》等內地媒體報道，有網友稱，在短影音平台快手上擁有超過4664萬粉絲的網紅「祁天道」在三亞戶外進行直播時，為求流量，拿著烤魷魚的竹籤捅「女遊客」的臀部，猥瑣的行徑激起許多網民怒火。

「祁天道」的舉動遭到網民強烈抵制和舉報，他的直播權限已被平台封禁至12月19日。據悉，「祁天道」快手主頁的「天選企業店」總銷量達到1168萬件，預估總銷售額上億元人民幣。