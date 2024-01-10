內地網紅疑因彈煙灰起衝突　頭部被劈十多刀慘死

吉林省通化市近日傳出在內地坐擁逾2,400萬粉絲短片平台網紅團隊成員相約打架，結果造成一人死亡，另一人被關。內地傳媒周一(8日)引述當地警方稱，事件屬實，正進一步調查。有團隊成員近日透露，涉事兩人因為彈煙灰而起衝突，結果其中一人遭「狂砍腦袋十幾刀」慘死。

網紅小娜娜團隊周日(7日)證實團隊中兩名成員劉野和大拓相約打架，結果「劉野沒了」，並指二人太衝動。內媒引述警方稱，劉野與大拓最初因瑣事發生口角，其後演變成激烈的肢體衝突，過程中劉野被大拓連捅多刀，最終送院搶救無效身亡。劉野在某短片平台的帳號擁有27.5萬粉絲，該帳號於2023年12月31日更新了最後一條影片，眾多網民留言為劉野的離去感到惋惜。有報道指，劉野和大拓分別是小娜娜的徒弟和徒孫。