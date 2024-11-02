內地網紅示範慳錢生活食豬糧　網民：為流量無下限

內地一名擁有百萬粉絲的女網紅，近日拍片挑戰「用最少的錢過活」，竟大啖豬飼料，，但她吃了一口直呼「好鹹」，此舉遭網友痛批「為流量簡直無下限！」

《上游新聞》報道，網名「大王孔留可」的女網紅孔羽豐，擁有278萬名粉絲追蹤，日前她拍片挑戰「用最少的錢過活」。她從網上找資料，得知若維持生命徵象情況下，用最低的生活成本生活，可以每天吃僅3元人民幣（約3.28港元）的豬飼料，於是她花100元人民幣（約109港元），買了一包豬飼料，上面成分寫着大豆、花生、芝麻、玉米、小麥、麩皮，還標榜高碳水、高蛋白、低脂肪，全部純天然。