內地網紅麵筋哥患癌垂危　憑一曲《烤麵筋》獲800萬粉絲

內地網紅「麵筋哥」程書林2018年憑藉一首自創歌曲《烤麵筋》走紅，在網上擁有超過800萬粉絲。他的家人28日透露，「麵筋哥」近日在家暈倒，送醫後發現已肝癌晚期，醫院已發下病危通知書。

希望大家能幫忙

根據內媒《澎湃新聞》，「麵筋哥」的家人在社交平台上發文稱，「麵筋哥」26日晚間9時38分在家突然暈倒，家人馬上撥打120急救電話將其送往醫院搶救。27日早上6時左右，「麵筋哥」被送往ICU病房，醫生說是肝癌晚期，已下了病危通知書。

「麵筋哥」的家人表示，「麵筋哥」許多年來是邊治療邊撐過來的，他們會發出影片，是因為真的沒有辦法了，只想救救「麵筋哥」，希望大家能幫忙。影片畫面可見，躺在病床上的「麵筋哥」雙眼緊閉，變得非常消瘦憔悴，與過去微胖身形大相逕庭。