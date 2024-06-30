內地網紅麵筋哥患癌垂危　憑一曲《烤麵筋》獲800萬粉絲

內地網紅「麵筋哥」程書林2018年憑藉一首自創歌曲《烤麵筋》走紅，在網上擁有超過800萬粉絲。他的家人28日透露，「麵筋哥」近日在家暈倒，送醫後發現已肝癌晚期，醫院已發下病危通知書。
希望大家能幫忙
根據內媒《澎湃新聞》，「麵筋哥」的家人在社交平台上發文稱，「麵筋哥」26日晚間9時38分在家突然暈倒，家人馬上撥打120急救電話將其送往醫院搶救。27日早上6時左右，「麵筋哥」被送往ICU病房，醫生說是肝癌晚期，已下了病危通知書。
「麵筋哥」的家人表示，「麵筋哥」許多年來是邊治療邊撐過來的，他們會發出影片，是因為真的沒有辦法了，只想救救「麵筋哥」，希望大家能幫忙。影片畫面可見，躺在病床上的「麵筋哥」雙眼緊閉，變得非常消瘦憔悴，與過去微胖身形大相逕庭。
擁有超過800萬粉絲
報道稱，「麵筋哥」的家屬告訴記者，他檢查出肝癌已有多年，一直在吃藥控制，目前已有家人趕往杭州的醫院，條件允許的話下午就轉院，後續打算進行肝移植手術。
據悉，1974年出生、本名程書林的「麵筋哥」，擅長詞曲創作、演唱，在成為網紅前以流浪歌手為業，在全網擁有超過800萬的粉絲。2013年，他參加內地選秀節目《中國夢之聲》，但未獲得評審的賞識。5年後，一段他當時在比賽中激情演唱自創曲《烤麵筋》的影片在網上一夕走紅，他也因此被網友稱為「麵筋哥」。
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