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中國
2023-11-28 17:41:33

內地網紅「小濤在非洲」遇劫 遭同胞搶手機連捅7刀慘死

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內地網紅「小濤在非洲」(左)在埃塞俄比亞遇害，事後當地警方拘捕一名中國籍男子(右)，在其身上搜出多部手機，其中一部屬於小濤。

內地網紅「小濤在非洲」(左)在埃塞俄比亞遇害，事後當地警方拘捕一名中國籍男子(右)，在其身上搜出多部手機，其中一部屬於小濤。

內地網紅「小濤在非洲」周日(1126)在非洲埃塞俄比亞遇害。事發時他發現手機被盜，與對方發生衝突時被連刺7刀，當地警方已拘捕一名中國籍男疑犯。

8月往埃塞俄比亞 傳播中國文化

據介紹，「小濤在非洲」是河北邯鄲人，今年38歲，家中有一兒一女，因為家裡狀況不好，所以開始做網紅拍短片。但現在網紅競爭激烈，他想拍點不一樣的，所以選了成本不高的非洲，拍攝當地的風俗民情。他今年8月份前往非洲埃塞俄比亞，日常主要以分享當地的文化及傳播中國文化。

 

內地網紅「小濤在非洲」在非洲埃塞俄比亞遇害。事發時他發現手機被盜，與對方發生衝突時被連刺7刀。 「小濤在非洲」8月份前往非洲埃塞俄比亞，日常主要以分享當地的文化及傳播中國文化 「小濤在非洲」8月份前往非洲埃塞俄比亞，日常主要以分享當地的文化及傳播中國文化 「小濤在非洲」8月份前往非洲埃塞俄比亞，日常主要以分享當地的文化及傳播中國文化 圖片顯示，現場被褥全部被血浸染，木地板上也有鮮血。 事後當地警方拘捕一名中國籍男子，在他身上搜出多部手機，其中一部屬於小濤。 事後當地警方拘捕一名中國籍男子，在他身上搜出多部手機，其中一部屬於小濤。 事發時他發現手機被盜，與對方發生衝突時被連刺7刀，當地警方已拘捕一名中國籍男疑犯。

事發當晚，小濤如常開網上直播並與粉絲互動，結束後便關門睡覺，卻在凌晨3時許被潛入其房間的小偷驚醒。友人楊先生憶述，小偷當時見到小濤手機放在床邊，臨走時打算順手牽羊，結果被小濤發現，雙方隨即扭打，小偷更持刀連捅小濤7刀後跳窗逃走，其中一刀刺中胸口，「我見到他（小濤）的時候，他是活着的，56分鐘後他就講不了話了，根本就不行了」。圖片顯示，現場被褥全部被血浸染，木地板上也有鮮血。

事後當地警方拘捕一名中國籍男子，在他身上搜出多部手機，其中一部屬於小濤。

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多名親屬已獲知其遇害消息，其中兩名身在埃塞俄比亞的親屬正在處理善後事宜。中國駐埃塞俄比亞大使館表示，事件處置和善後工作正在進行中。

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