內地網紅「小濤在非洲」遇劫 遭同胞搶手機連捅7刀慘死

內地網紅「小濤在非洲」(左)在埃塞俄比亞遇害，事後當地警方拘捕一名中國籍男子(右)，在其身上搜出多部手機，其中一部屬於小濤。

內地網紅「小濤在非洲」周日(11月26日)在非洲埃塞俄比亞遇害。事發時他發現手機被盜，與對方發生衝突時被連刺7刀，當地警方已拘捕一名中國籍男疑犯。

8 月往埃塞俄比亞 傳播中國文化

據介紹，「小濤在非洲」是河北邯鄲人，今年38歲，家中有一兒一女，因為家裡狀況不好，所以開始做網紅拍短片。但現在網紅競爭激烈，他想拍點不一樣的，所以選了成本不高的非洲，拍攝當地的風俗民情。他今年8月份前往非洲埃塞俄比亞，日常主要以分享當地的文化及傳播中國文化。