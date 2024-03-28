內地網紅「翻白眼熊貓」青糍1歲多急病去世　粉絲：願天堂只有快樂

2022年6月21日出生於熊貓中心臥龍核桃坪基地的母貓熊「青糍」，性格活潑，曾經因為被拍到白眼翻上天，被網友戲稱是「白眼公主」。

中國大熊貓保護研究中心傳來令人難過的消息！1歲9個月大的母熊貓「青糍」，因為罹患罕見的腸梗阻併發腸套疊，病情嚴重，經搶救無效於23日死亡。

2022年6月21日出生於熊貓中心臥龍核桃坪基地的母熊貓「青糍」，性格活潑，曾經因為被拍到白眼翻上天，被網友戲稱是「白眼公主」。粉絲指出，青糍非常聰明，還懂得用草剔牙。

懂得用草剔牙

「中國大熊貓保護研究中心」微信公眾號最近證實牠的死訊，指出青糍因為患罕見腸梗阻併發腸套疊，病情極其危重，於3月23日搶救無效去世。

文中稱，自3月2日青糍發病以來，多次聯合華西等醫院會診，3月5日成功完成了腸梗阻手術。恢復過程中，青糍又突發腸套疊並引發二次梗阻，於3月17日進行了急診手術，壞死腸段被順利切除。隨後，專家團隊每天24小時精心護理，但仍未能留住青糍的生命。