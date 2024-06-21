內地網紅CEO再赴美買精生龍鳳胎　網民：女人的驕傲

近日，36歲內地女網紅葉海洋在社交媒體分享影片，宣布自己已順產生下一對龍鳳胎。此前她曾兩度赴美「買精」，生下2個混血女兒，這是她的第3胎。

「最美便是此刻」

葉海洋在社交媒體上發文稱：「這世界上有很多種幸福的方式，我感恩自己可以得到其一，兒女雙全，在18歲那年的願望全部實現，當陽光照進屋內，夢想終於遇到了現實，幸福在此刻全部具象化。這一生，媽媽走了很遠的路，遇到很多風景，但最美便是此刻。」

影片顯示，葉海洋在順利生下雙胞胎後激動拭淚，而兩個混血女兒對於弟弟妹妹的到來也十分雀躍，在梳化上溫柔擁抱並深情親吻他們，不時對鏡頭展露甜笑。