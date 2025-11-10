內地網購「着完退貨」成風　店主加巨型吊牌又上鎖反制

有商家為應對惡意退貨設計商品標識，大多採用A4紙規格的偏硬材料製作，通過尺寸與材質增加穿着不適感，進而降低消費者上身外出後申請退貨的機率，主要用於女裝、禮服等高退貨率品類。

綜合《新黃河》、《中國之聲》等內媒報道，內地電商平台幾乎都有「七天無理由退換貨」條約，用意在保護消費者權益，然部分退貨商品並非因為衣物本身品質不好或是尺寸不合適，而是有消費者穿過之後，利用規則漏洞「薅羊毛」。

「雙11」腳步近，一些內地網店東主為防麻煩客人「穿完就退貨」，竟想出奇招自救，除了設計出比臉大的「超大尺寸吊牌」，還有店家直接在服裝拉鍊「上鎖」，不讓不肖消費者「蹭穿」。

有人買20件退了18件

在網上開設女裝店的小馬告訴記者，這些「蹭穿」買家在商品到貨後拍照、朋友圈打卡，甚至穿出去之後再退回來，「衣服上都有味道、污漬，售後一塌糊塗」。不得已選擇從幾厘的小吊牌換成A4紙大小硬質材料的巨型吊牌，「衣服掛這個吊牌不好穿出去」。

小馬表示，自己店鋪退貨率有60%左右，而她朋友在其他電商平台，退貨率高的能達到90%，以女裝品類居多。特別是一些穿搭博主或網紅，對方就拍一次照片和短片，再退回來，之前遇到過有人買20件退了18件。