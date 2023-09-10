內地羊肉產品遭踢爆含鴨肉成份　母公司「巴奴火鍋」恐須賠835萬元

內地超島自選火鍋日前被網友踢爆販售「假羊肉」。（圖／翻攝微博）

記者陳怡伶／綜合報道

知名連鎖「巴奴火鍋」旗下品牌「超島自選火鍋」，日前被網友踢爆販售「假羊肉」，店家提供的羊肉片含有鴨肉成分。巴奴火鍋7日發出公告證實指控，後續將賠償消費過羊肉片的顧客，賠償金額估計高達835萬元人民幣（約892萬港元）。

涉及萬多份羊共8354桌

近日內地一名博主爆料稱，自己在超島的專賣店共購買了6盒肉類食材，選購羊肉片時，還特別詢問店員「是不是真的羊肉？」對方明確回應「那必須的」。但他後續將食材送到第三方檢測機構進行檢驗，卻發現購買的4盒「高鈣羊肉卷」產品被檢測出含有鴨成分。

「巴奴」在7日公告表示，注意到網上有關子品牌超島門市「羊肉成分問題」的輿論後，要求超島團隊主動送檢，最新報告結果顯示，羊肉確實含有鴨肉成份。