內地羊肉產品遭踢爆含鴨肉成份　母公司「巴奴火鍋」恐須賠835萬元

記者陳怡伶／綜合報道
知名連鎖「巴奴火鍋」旗下品牌「超島自選火鍋」，日前被網友踢爆販售「假羊肉」，店家提供的羊肉片含有鴨肉成分。巴奴火鍋7日發出公告證實指控，後續將賠償消費過羊肉片的顧客，賠償金額估計高達835萬元人民幣（約892萬港元）。
涉及萬多份羊共8354桌
近日內地一名博主爆料稱，自己在超島的專賣店共購買了6盒肉類食材，選購羊肉片時，還特別詢問店員「是不是真的羊肉？」對方明確回應「那必須的」。但他後續將食材送到第三方檢測機構進行檢驗，卻發現購買的4盒「高鈣羊肉卷」產品被檢測出含有鴨成分。
「巴奴」在7日公告表示，注意到網上有關子品牌超島門市「羊肉成分問題」的輿論後，要求超島團隊主動送檢，最新報告結果顯示，羊肉確實含有鴨肉成份。
「巴奴」強調，已針對4家門市進行全面徹查。且在超島門市中，曾經購買過羊肉的顧客，可憑支付記錄索取賠償。而賠付範圍計算，是從1月15日，自超島合生匯店開業起銷售的13451份羊，涉及共8354桌來作賠付，預估賠償的金額高達835萬元人民幣（約892萬港元）。
品牌負責人留職停薪
「巴奴」強調，會取消超島品牌的獨立採購權，未來採購全權由巴奴集團負責，並將超島品牌總經理、超島產品研發負責人、超島運營負責人留職停薪。
無獨有偶，內蒙古大學食堂5家餐飲業者日前也遭到舉報，涉嫌以鴨肉冒充牛、羊肉提供餐點，當局介入調查後發現指控屬實，9日向內蒙古大學下達行政處罰告知書，罰款27萬元人民幣（約28.8萬港元）。
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