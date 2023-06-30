內地翁坐高鐵不滿前座調低椅背　1分鐘狂踢7腳還稱「我沒退休你就進牢了」

記者李宗芳／綜合報道
近日在內地高鐵上發生罕見一幕，一名男子向後調整座位時，被後座老人狠狠踢回去，短短一分狂踢7腳，其中一腳還差點踢到男子臉上，老人甚至還揚言若他沒退休早就把對方送進牢裏。
陪伴老人的大媽勸架
網傳影片中，列車上一男子向後調整座位，被斜後方的老人狠狠一腳踢了回去，老人身旁的女性趕忙起身讓老人把腳放下來。男子扭頭與老人理論：「這是我的權力（利），我是擠著你了？還是怎麼了？你年齡大了，我不跟你多說了。」不過老人依舊指責男子，男子說回嗆：「你的座椅也是向後躺著的，你怎麼不立起來啊？」
老人不但不覺理虧，還怒嗆：「我是我，你是你！如果我沒退休，你現在就坐牢了。」言下之意是自己過去是個「位高權重」的幹部，直到一旁陪伴老人的大媽勸架，並向前座乘客道歉，才結束這場風波。
「老人家自己椅子都那麼靠後放倒」
對此內地鐵路官方客服12306回應稱，列車上屬於公共場合，老人踢人家的座椅肯定是不對的，正常情況下，直立座椅坐久了肯定是不舒服的，「也不能一路直愣愣坐過來啊，大家總要往後靠一靠」。工作人員表示，關於此類情況沒有硬性規定，只能多溝通。如果對方太過份了，可以求助車廂的列車員，會協助進行溝通。
對此，網友紛紛評論此事，「老人家自己椅子都那麼靠後放倒」、「他自己的都調成那樣，真霸道」、「老人嫌前面靠墊太靠後了，那他自己的靠墊呢，不也是靠後躺的嗎，所以只要他舒適別人就不行」！
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