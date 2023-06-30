內地翁坐高鐵不滿前座調低椅背　1分鐘狂踢7腳還稱「我沒退休你就進牢了」

記者李宗芳／綜合報道

近日在內地高鐵上發生罕見一幕，一名男子向後調整座位時，被後座老人狠狠踢回去，短短一分狂踢7腳，其中一腳還差點踢到男子臉上，老人甚至還揚言若他沒退休早就把對方送進牢裏。

陪伴老人的大媽勸架

網傳影片中，列車上一男子向後調整座位，被斜後方的老人狠狠一腳踢了回去，老人身旁的女性趕忙起身讓老人把腳放下來。男子扭頭與老人理論：「這是我的權力（利），我是擠著你了？還是怎麼了？你年齡大了，我不跟你多說了。」不過老人依舊指責男子，男子說回嗆：「你的座椅也是向後躺著的，你怎麼不立起來啊？」

老人不但不覺理虧，還怒嗆：「我是我，你是你！如果我沒退休，你現在就坐牢了。」言下之意是自己過去是個「位高權重」的幹部，直到一旁陪伴老人的大媽勸架，並向前座乘客道歉，才結束這場風波。