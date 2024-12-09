內地老人病急call白車卻遇無良私家車堵路終離世　鄰居：死者係車主屋企人

內地河北廊坊日前發生憾事，一名老人在送醫過程中，因私家車不肯讓路給救護車，導致延誤救醫7至8分鐘，最終不幸離世。當地警方通報，對違法車主作出行政拘留處理。
私家車車主踩油前進逼救護車倒車後退
綜合《大皖新聞》、《界面新聞》等內地媒體報道，這宗擋路事件發生在6日早上7時左右，廊坊市大廠回族自治縣一社區內，一輛白色私家車在某棟大樓一樓門口，與救護車相遇，由於道路狹窄僅容一輛車通過，救護車示意白車讓路，卻遭車主拒絕，甚至踩油門前進，逼迫救護車只能無奈頻頻倒車後退。
據該社區居民安女士透露，事發當時她在社區微信群組看到有人發佈相關影片，稱「救護車司機都喊他讓一下，白車私家車駕駛就是不讓，耽誤了7至8分鐘」。不料，7日晚又有住戶在群裡發消息，稱救護車當時拉的就是他家老人，因為耽誤這一下，老人錯過了最佳救治時間，已於7日上午去世。
網民：可以算殺人犯了
河北大廠公安局9日發佈通報，稱12月6日7時許，大廠回族自治縣某社區內部道路發生了救護車遇居民車輛對向行駛短暫受阻情況，目前公安機關第一時間介入調查，依據《中華人民共和國治安管理處罰法》，對違法車主作出了行政拘留處理。
車主被逮相關新聞曝光，引發網民們一片叫好，直呼「可以算殺人犯了，支援判刑」、「擺靈堂花圈去他家門口」、「太過分了，基本的人道都沒有了」、「這人真不知道咋想的⋯⋯路上遇到後面有急救車鳴笛離很遠呢我都趕緊換道」、「建議家屬走民事訴訟求償」。
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