內地老人病急call白車卻遇無良私家車堵路終離世　鄰居：死者係車主屋企人

內地河北廊坊日前發生憾事，一名老人在送醫過程中，因私家車不肯讓路給救護車，導致延誤救醫7至8分鐘，最終不幸離世。當地警方通報，對違法車主作出行政拘留處理。

私家車車主踩油前進逼救護車倒車後退

綜合《大皖新聞》、《界面新聞》等內地媒體報道，這宗擋路事件發生在6日早上7時左右，廊坊市大廠回族自治縣一社區內，一輛白色私家車在某棟大樓一樓門口，與救護車相遇，由於道路狹窄僅容一輛車通過，救護車示意白車讓路，卻遭車主拒絕，甚至踩油門前進，逼迫救護車只能無奈頻頻倒車後退。

據該社區居民安女士透露，事發當時她在社區微信群組看到有人發佈相關影片，稱「救護車司機都喊他讓一下，白車私家車駕駛就是不讓，耽誤了7至8分鐘」。不料，7日晚又有住戶在群裡發消息，稱救護車當時拉的就是他家老人，因為耽誤這一下，老人錯過了最佳救治時間，已於7日上午去世。