內地聽障攝影師用建築樓頂拍出A到Z　耗時3個月集齊「上海密碼」

上海城市建築暗藏「密碼」！內地聽障攝影師樹斌耗時3個月，用航拍鏡頭精心挑選上海建築樓頂，成功地將之與英文字母巧妙結合，從A到Z，無一遺漏，創意之舉在網路暴紅。
最難的是字母N和Z
據《解放網》、《澎湃新聞》報道，樹斌今年37歲，是土生土長的上海人。雖然從小雙耳失聰，但在家人的支持下，他有豐富的興趣愛好，包括打籃球、攝影、航拍等。「字母建築」的短影音片是他給上海城市形象資源分享平台「IP SHANGHAI」的投稿作品。5年前，樹斌開始接觸航拍，為組裝出理想的航拍無人機，他學焊接、記配件位置，學習時還需手語老師幫翻譯。
為拍攝「上海密碼」這組創意作品，樹斌投入很多精力，一開始，他在航拍時發現，有的建築頂樓上的形狀酷似字母，會有很奇妙的畫面，「我想如果能把這些字母集齊，效果應該很震撼。我把想法告訴給同樣熱愛攝影的朋友後，得到了他們的支援，我決定開始行動。先在衛星地圖上尋找酷似字母的建築，這就像大海撈針。最難的是字母N和Z，這兩種形式很少見，真的不好找」。
樹斌：感覺就像玩遊戲一樣
在樹斌的努力和朋友的説明下，26個字母最終都被找了出來，但有些目標建築的位置比較偏遠，拍攝費時費力，所以從找目標、找機位再到航拍，總共耗時3個多月。過程中還有個小插曲，字母「N」找了很久都不可得，在朋友提醒下，發現「A」建築旁邊有個「隱藏的N」，樹斌笑說「感覺就像玩遊戲一樣，層層通關後有種如釋重負的快樂，非常開心」。
樹斌表示攝影為其人生增添色彩，讓生活更加充實美好，「我想用攝影來記錄上海日新月異的變化，從不同角度展現一個既傳統又現代的上海，這種豐富性和獨特感就是『魔都』的魅力所在」。同時他也想鼓勵所有身心障礙人士，「只要有熱愛，就沒有什麼困難」。
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