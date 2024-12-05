內地聽障攝影師用建築樓頂拍出A到Z　耗時3個月集齊「上海密碼」

最難的是字母N和Z

據《解放網》、《澎湃新聞》報道，樹斌今年37歲，是土生土長的上海人。雖然從小雙耳失聰，但在家人的支持下，他有豐富的興趣愛好，包括打籃球、攝影、航拍等。「字母建築」的短影音片是他給上海城市形象資源分享平台「IP SHANGHAI」的投稿作品。5年前，樹斌開始接觸航拍，為組裝出理想的航拍無人機，他學焊接、記配件位置，學習時還需手語老師幫翻譯。

為拍攝「上海密碼」這組創意作品，樹斌投入很多精力，一開始，他在航拍時發現，有的建築頂樓上的形狀酷似字母，會有很奇妙的畫面，「我想如果能把這些字母集齊，效果應該很震撼。我把想法告訴給同樣熱愛攝影的朋友後，得到了他們的支援，我決定開始行動。先在衛星地圖上尋找酷似字母的建築，這就像大海撈針。最難的是字母N和Z，這兩種形式很少見，真的不好找」。