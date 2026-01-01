內地航企大手採購空巴客機　國航斥七百幾億買入60架

中國國際航空股份有限公司12月30日宣布，該公司及全資子公司國航進出口有限公司已與空中巴士公司簽訂協議，將採購60架空巴A320NEO系列飛機，按目錄價格計算，交易總額約為95.3億美元（約742億港元）。這批飛機預計於2028年至2032年間分批交付。 本周一連串訂單 《路透社》報道，中國國航在提交給上海證券交易所的公告中表示，本次交易不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。不過，該交易仍須經過公司股東會審議通過及國家相關部門批准認可後方可執行。

空中巴士公司對此發表聲明表示，該公司對中國國航決定訂購更多空巴A320系列飛機感到非常高興。這項採購案是中國航空市場本周一連串訂單的最新案例，春秋航空及吉祥航空等業者同樣宣布採購空巴飛機的計劃。

馬克龍於12月初訪華 北京與華盛頓之間長期存在的緊張關係，已對波音公司在中國市場爭取新訂單的能力造成阻礙，這使得空中巴士在中國這個全球第二大航空市場中取得優勢地位。國航是中國的旗艦航空公司，此次大規模採購案再次凸顯空巴在中國市場的強勢表現。