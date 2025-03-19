內地花心女為擺脫男友多次投毒　致其中毒吐血尿血被判4年有期徒刑

近日，當地法院以故意殺人罪（未遂）判處李秀（中間背影）有期徒刑4年。（圖／翻攝自微博）

內地江蘇省的1名花心女子為擺脫男友，竟多次偷偷投毒，致其出現吐血、血尿等中毒症狀，該女子隨後遭警方抓獲，近日被當地法院以故意殺人罪（未遂）判處有期徒刑4年。

女子：只是想給一個教訓不再糾纏我



據內地媒體「 檢察日報正義網」 18日報道，2021年底，江蘇47歲女子李秀（化名）與57歲男子王軍（化名）相識並很快交往，但王軍發現李秀的情人不止他一個，兩人為此發生了激烈爭吵。李秀提出和平分手，但王軍堅決不同意，對她當街辱罵並威脅。

2024年5月14日下午，王軍突然流鼻血，隨後幾天又相繼出現了口腔出血、血尿等症狀。去醫院檢查後顯示，王軍的血液中含有「 可滅鼠」（Brodifacoum ） 成分。王軍表示，幾天前李秀曾給他喝過一瓶有點苦味的飲料，喝完當晚就會出現血尿症狀。

2024年5月22日，李秀被抓獲歸案，承認了自己的投毒行為，「5月16日中午吃飯時，我在王軍的飲料裡放了5顆大概半粒米大小的老鼠藥」，但供詞與事實之間存在矛盾。