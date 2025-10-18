熱門搜尋:
中國
2025-10-18 16:45:51

內地茶飲品牌附送子宮公仔遭非議　滬上阿姨：提醒愛自己

內地知名茶飲品牌「滬上阿姨」近日推出「小宮舉毛絨玩偶」的子宮造型玩偶，引發爭議。（圖／翻攝《新聞晨報》）

內地知名茶飲品牌「滬上阿姨」近日推出雙杯飲品套餐，附贈名為「小宮舉毛絨玩偶」的子宮造型玩偶，引發網上熱議。該玩偶呈倒梨形，設計包含「輸卵管」和「卵巢」等部位，分為粉色和紅色兩款，官方介紹稱兩種顏色對應女性每個月的不同時期。

「悅己、自信、自由」

這款玩偶在社交平台上引發兩極化反應。部分網友認為，人體器官造型的玩偶在飲品店販售令人感到不適，質疑其意義何在，更有人批評此舉過於「獵奇」。然而，也有網友持正面態度，認為此舉可起到科普作用，且商品主要針對女性消費者。

10月16日中午，「滬上阿姨」官方發布回應表示，推出此款玩偶是為了向消費者傳遞「悅己、自信、自由」的理念，核心目的是提醒大家好好愛自己。不過，這一回應並未平息爭議，反而讓雙方爭論更加激烈。

「滬上阿姨」此次同步推出包含胃、腎等器官形狀的玩偶，但唯獨子宮玩偶引發爭議。（圖／翻攝《新聞晨報》）

推出包含胃、腎等器官玩偶

據了解，「滬上阿姨」此次同步推出包含胃、腎等器官形狀的玩偶，配合養生主題產品，但唯獨子宮玩偶「出圈」引發爭議。分析指出，這反映出社會對女性生殖器官話題的微妙心態，相較於胃、腎等「中性」健康符號，子宮因具有鮮明性別特徵，容易觸動人們潛意識的敏感情緒。

支持者認為，這是品牌敢於挑戰傳統觀念、打破健康禁忌的積極嘗試，有助推動女性悅己意識。反對者則質疑這是敷衍的危機公關話術，批評品牌為博取關注而採取爭議性營銷手段。目前，相關話題仍在網上持續發酵。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

