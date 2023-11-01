內地落實網紅「大V」實名制 擁50萬粉絲帳號須開真名

內地多個社交媒體平台宣布分階段落實網紅「大V」帳號實名制。微博、騰訊旗下的微信、字節跳動的抖音、快手、嗶哩嗶哩、百度和小紅書等平台發布內容極為相似的通知，要求坐擁50萬粉絲以上的帳號，經用戶同意後進行前台實名展示。
微博通告指出，為營造安全、文明、和諧的網路生態環境，增強平台頭部「自媒體」帳號的可信度及權威性，站方將於近期引導頭部「自媒體」帳號號進行前台實名展示，以此進一步規範「自媒體」帳號營運管理，更便於公眾為社會公共利益實施監督。
普通用戶及生活分享為主帳號 不受影響
微博將於近期引導擁有100萬粉絲以上、涉及社會時事、軍事、財經、法律、醫療等專業領域的「自媒體」帳號填寫實名訊息，後續將逐步擴大到50萬粉絲以上的帳號，經用戶同意後進行前台實名展示；普通用戶及以個人日常生活分享為主的領域帳號則不受影響。
擁引導輿論影響力 需承擔責任
通告強調，各平台的頭部「自媒體」大V因其擁有的社會影響力，在討論社會時事熱點時，具有遠超普通用戶的輿論引導作用，前台實名正是為了推動大V承擔起與話語能量相匹配的責任，進一步推進網絡輿論生態治理。站方將持續優化並完善前台實名展示流程及規則，壓實平台主體責任，同時積極提升用戶體驗。
微信則是不分領域，擁粉50萬以上的自媒體都要揭露真名。抖音的公告亦稱粉絲數量達到50萬且發布涉及時政、社會、金融、教育、醫療衛生、司法等內容的自媒體帳號，需授權平台在帳號主頁展示通過認證的實名資料，以增強自媒體帳號可信度，保障用戶的合法權益，維護清朗、健康的平台秩序。