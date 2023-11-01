內地落實網紅「大V」實名制 擁50萬粉絲帳號須開真名

內地多個社交媒體平台宣布分階段落實網紅「大V」帳號實名制。微博、騰訊旗下的微信、字節跳動的抖音、快手、嗶哩嗶哩、百度和小紅書等平台發布內容極為相似的通知，要求坐擁50萬粉絲以上的帳號，經用戶同意後進行前台實名展示。

微博通告指出，為營造安全、文明、和諧的網路生態環境，增強平台頭部「自媒體」帳號的可信度及權威性，站方將於近期引導頭部「自媒體」帳號號進行前台實名展示，以此進一步規範「自媒體」帳號營運管理，更便於公眾為社會公共利益實施監督。

普通用戶及生活分享為主帳號 不受影響

微博將於近期引導擁有100萬粉絲以上、涉及社會時事、軍事、財經、法律、醫療等專業領域的「自媒體」帳號填寫實名訊息，後續將逐步擴大到50萬粉絲以上的帳號，經用戶同意後進行前台實名展示；普通用戶及以個人日常生活分享為主的領域帳號則不受影響。