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中國
2024-01-23 17:00:00

內地蘋果官網推龍年手機殼「少一爪」？　網友：指蟒為龍

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內地蘋果最近推出一款「龍年特別版」手機殼，主要針對iPhone 15系列。售價498元人民幣。

蘋果最近在內地官網推出龍年特別版手機殼，卻引發爭議！原來圖騰上的龍只有「四爪」，在中華傳統文化裡，「四爪為蟒、五爪為龍」，被懷疑有「指蟒為龍」的嫌疑。根據《極目新聞》報道，內地蘋果最近推出一款「龍年特別版」手機殼，主要針對iPhone 15系列。售價498元人民幣。除了被反映價格太貴之外，這手機上畫的龍，也被網友挑毛病。

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圖案由內地知名插畫家李豫隴設計繪製

據《河北廣播電視臺農民頻道》報道，有網友指出，該手機殼上，龍的爪子只有四隻，但中國傳統文化「五爪為龍、四爪為蟒」，業者有「指蟒為龍」的嫌疑。但也有網友認為，中華傳統文化中的龍，並非一開始就有五爪，而是從三爪、四爪到五爪發展過來的。在不同的歷史時期，乃至不同的地域文化傳承中，龍的形態和象徵意義，往往會發生變化。內媒報導，近年開始，蘋果公司每逢農曆春節，就會推出一些生肖主題的限定款產品。本次推出的龍年款手機殼，是由內地知名插畫家李豫隴設計繪製，用牡丹煙火圖案、捲曲流動的線條和明亮的色彩，展現龍的勇猛精神，寓意喜慶吉祥，沒想到如今因為龍爪引發爭議。對此，蘋果內地客服表示，有接獲消費者投訴，將會詳細記錄下來。但後續圖片及產品是否更新，須以官網最後決定為主。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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