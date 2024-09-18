內地蠟瓶糖爆紅 多屬「三無產品」蠟成分欠監管 或含致癌物

內媒報道，蠟瓶糖食法是「嚼一嚼、吸一吸、吐出來」，咬一口有「爆漿」感覺，主要吃內部的果醬或糖漿，咀嚼後不可吞，要吐掉外層的蠟，有蔬果、汽水、卡通人物、魚、手鐲、貓腳印等多種精美造型、色彩繽紛。不少網紅追捧，有人拍片說：「它是真的很容易讓人上癮，我剛剛就嚼了幾個，就是我也想再來那麼一個再嚐嚐。」

內地一款創意零食「蠟瓶糖」近日受青少年熱捧，網紅紛紛推介，被宣傳為「網紅零食」。購物平台上標榜「兒童放心嚼」、「食品級」等，但不少是「三無產品」，還可能含有多種添加劑及致癌物，食用風險惹關注。

儘管其強調「權威檢測，品質保證」，但報道指出，經仔細查看，只是檢測了蠟瓶糖中的能量、蛋白質、脂肪、碳水化合物、鈉成分，與外層蠟無關係。另有部分網店展示外層蠟的檢測報告，卻存在雷同、模糊等問題，且僅能看見報告上各項資料有「未檢出」或「合格」的字樣，但網店未對報告作詳細解釋。消費者既不知報告的真實檢測物是甚麼，也未能判斷合格的具體項目是甚麼。

購物平台上，不少蠟瓶糖銷量都過萬，商品詳情均顯示外層蠟為蜂蠟，可安心食用，部分標示「純手工製造」、「兒童放心嚼」、「食品級」、「可食用」等。只有極少數網店展示檢測報告，但當中也存在問題。例如「果芳菲旗艦店」頁面介紹「外殼安心，可食用蜂蠟」，並標注「兒童可食」，卻在頁面末尾強調「蠟瓶糖不可以吞咽，不易消化」。

網友自行檢測 驗出致癌物

有網友自行檢測多款蠟瓶糖，發現不少產品不含蜂蠟，反而驗出可致癌物，令人關注的還有色素和添加劑等問題。也有不少是「三無產品」，包裝上沒有註明生產商、具體成分和生產日期等資料。有專家提醒，蠟瓶糖屬於新產品，目前缺乏相關品質標準和調查資料，難以判斷會對健康造成哪些具體影響，例如當中的色素成分和含量等，當局應嚴加規管。

江蘇省消保委警告：商家使用劣質蠟、工業蠟

江蘇省消保委已提出警告，指部分商家違規使用劣質蠟、工業蠟，導致蠟瓶糖存在損害消費者健康的風險，提醒商家嚴格遵守國家食品安全標準，確保使用的製蠟原料符合法規要求，並完善包裝資訊，如配料、生產廠家、生產許可證等。消保委並建議電商平台對違規商家採取相應措施，監管部門對網紅食品銷售資訊作即時監控，也提醒家長應關注孩子的零食等。