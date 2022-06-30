內地行程碼「刪星」 跨省旅遊搜索預訂量應聲暴漲

隨著新冠疫情趨緩，內地繼宣布縮短入境及密切接觸者隔離檢疫時間至「7+3」後，昨進一步取消「行程碼」上的「星號」，意味各地不能再以「行程碼帶星」額外限制民眾活動。「刪星」消息公布後，內地多個旅遊服務平台跨省旅遊產品搜索及預訂量應聲暴漲，其中「去哪兒」機票、酒店及火車票搜索量分別急增60%、1倍及1.5倍，還觸發系統流量警報。

工信部昨午3時宣布，即日起取消通信行程卡(又稱「行程碼」)的星號標記(紅圈示)。在內地進入有防疫要求的公共場所，須出示健康碼並掃行程碼。行程碼會顯示14日內逗留滿4小時的城市，若該城市名稱後有星號，即當地有疫情中、高風險地區。若持星者確無到訪中、高風險地區，只需減少非必要出行，反之要按當地要求集中隔離，但個別地方政府會對持星者一律集中隔離、要求原路折返，或者加設一些出行限制。

「刪星」令民眾旅遊意欲高漲。內地傳媒引述去哪兒數據指，消息公布半小時後，機票搜索量上升60%，酒店搜索量「翻番」，火車票搜索量上漲最多1.5倍。截至昨午5時，該平台全國機票預訂量更比前日同時段增長近三成，其中北京出發的機票預訂量，較前日及上周同時段分別上漲135%及253%，上海出發的則分別漲1倍及237%。

「同程旅行」數據亦顯示，消息發布後半小時內，機票及酒店搜索量分別較前日同一時段急漲1.8倍及2.2倍。「攜程」多個熱門旅行目的地搜索量則較前一日增長逾3倍。

同程研究院首席研究員程超功認為，行程碼取消星號後，民眾出行、出遊所要遵守的防疫政策，真正實現「全國一個規則、一把尺子」，可有效避免基於星號的「層層加碼」、「一刀切」防疫措施，讓民眾在常態化防控之下更易出行、出遊。攜程集團相關負責人更認為，暑假或將是今年旅遊市場的「復甦高潮」。攜程數據顯示，截至周二，預訂下月1日至8月31日的跨省遊訂單，較上月同期增長近2倍。去哪兒網數據則顯示，近一周全國酒店預訂量已超越2019年同期。

內地新增39感染 澳門累計484宗

疫情數字方面，內地前日新增39宗本土感染，安徽佔最多有15宗，廣東有3宗。廣東昨宣布即日實行「7+3」入境檢疫政策，從香港入境並無額外檢疫要求。澳門方面，前日新增70宗感染，累計484宗。台灣昨日新增42,112宗本土確診、85宗死亡個案。