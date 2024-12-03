內地補習社20多名員工趴地叫口號跪迎老闆　網民：訓狗場？

近日，網傳內地廣州一家教育培訓機構為迎接公司領導視察，竟讓20多名員工趴在地上大喊口號，引發輿論關注。對此，涉事機構客服予以否認，其法定代表人稱相關影片為惡意剪輯。
20多名員工「五體投地」高喊的口號歡迎領導
綜合《瀟湘晨報》、《津云》新聞等內地媒體 2日 報道，涉事機構的這則影片在今年9月就在網絡上出現過，當時影片中直接點名涉事機構為「簡單好教育集團旗下啟某學社」，20多名員工「五體投地」，口中高喊的口號是「啟某分校，歡迎黃總，啟某分校，生死不辱使命，用更好的結果，歡迎黃總的到來」。
據爆料網友稱，該機構老師多為無證上崗，偽造學歷還自稱名校畢業，並以拉人頭為目的，誘騙學生及家長報班，一門科目直接讓家長報20次以上的課，總價高於2萬人民幣，一次課的課時費超過500人民幣，但分給老師的不足100人民幣。
此外，還有疑似涉事機構員工在社群平台「小紅書」詢問如何從該機構離職，稱沒有底薪、薪資不高，還天天加班到凌晨兩三點。對此，該機構客服在受訪時予以否認，稱「我們沒有這樣的事情」。
公司法定代表人：影片可能是惡搞和剪輯過的
據報道，涉事公司法定代表人劉先生稱，該公司股東中確有1人姓黃，這一影片9月在網路流傳時有許多人致電詢問，對此黃姓股東稱沒有參加過這樣一場歡迎儀式。
據劉先生介紹，簡單好教育成立於2020年，當年年底就停止營業但尚未註銷，而涉事影片對其公司的負面影響已有數月，他認為影片可能是惡搞和剪輯過的，但也承認不排除公司創始團隊解散後有成員自行開設了培訓機構，對此他表示不清楚。
這一新聞登上熱搜後，引發內地網友吐槽：「傳銷嗎？」「邪教組織。」「回到大清了嗎？」「開多少錢一個月啊，這麼賣力。」「士可殺不可辱，這可好自取其辱。」「教書育人的地方咋變成訓狗場了？」
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