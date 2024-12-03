內地補習社20多名員工趴地叫口號跪迎老闆　網民：訓狗場？

近日，網傳內地廣州一家教育培訓機構為迎接公司領導視察，竟讓20多名員工趴在地上大喊口號，引發輿論關注。對此，涉事機構客服予以否認，其法定代表人稱相關影片為惡意剪輯。 20多名員工「五體投地」高喊的口號歡迎領導 綜合《瀟湘晨報》、《津云》新聞等內地媒體 2日 報道，涉事機構的這則影片在今年9月就在網絡上出現過，當時影片中直接點名涉事機構為「簡單好教育集團旗下啟某學社」，20多名員工「五體投地」，口中高喊的口號是「啟某分校，歡迎黃總，啟某分校，生死不辱使命，用更好的結果，歡迎黃總的到來」。 據爆料網友稱，該機構老師多為無證上崗，偽造學歷還自稱名校畢業，並以拉人頭為目的，誘騙學生及家長報班，一門科目直接讓家長報20次以上的課，總價高於2萬人民幣，一次課的課時費超過500人民幣，但分給老師的不足100人民幣。

此外，還有疑似涉事機構員工在社群平台「小紅書」詢問如何從該機構離職，稱沒有底薪、薪資不高，還天天加班到凌晨兩三點。對此，該機構客服在受訪時予以否認，稱「我們沒有這樣的事情」。