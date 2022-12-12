內地要求手機App清理誘導下載圖文 不得有性感暴露照及暗示詞彙

中央網信辦繼續整頓網絡風氣，今日宣布展開「清朗．移動互聯網應用程式領域亂象整治」專項行動，強調要重點打擊山寨App、虛假排名，嚴厲打擊假借免費試用、特惠活動或異性聊天等誘導付費，以及集中整頓治理利用暗示詞彙、衣著暴露圖片或引人聯想標題等不良信息，誘導使用者點擊下載的問題等，「全面淨化頁面呈現」。

中央網信辦從「搜索查找」、「下載安裝」及「運行使用」3個環節，深入整治App、小程序、快應用等應用程式亂象，以促進行業健康發展，營造清朗網絡空間。

整治山寨App、「失靈」關閉按鈕等

在搜索查找環節，整治目標包括以相似標誌、圖片、文字以假亂真，欺騙使用者訪問下載、違規收集個人信息、傳播不良有害信息的山寨App，以及為獲得更好排名或推薦位而刷虛假下載量和好評的應用程式提供者等，而應用商店首頁首屏、搜索推薦等重要頁面，若呈現低俗、軟色情等違法不良信息，亦要全面清理。

嚴厲打擊以賺錢誘導用戶下載

在下載安裝環節，就要集中治理強制、捆綁下載安裝問題，包括App的關閉、退出等按鈕「失靈」，未經使用者同意自動下載安裝，以及通過預設勾選誤導使用者點擊下載安裝捆綁軟件。應用程式「掛羊頭賣狗肉」，包括內嵌非法軟件或違規馬甲包等，展開涉黃涉賭等違法行為，亦要嚴懲，同時要嚴厲打擊以賺錢為誘餌誘導用戶下載，卻設置多種提現障礙的行為。

嚴厲打擊以特惠活動異性聊天誘付費

在運行使用環節，要整治的包括彈窗頁面設置虛假關閉、跳轉按鈕，利用引人誤解的內容欺騙、誤導、誘導用戶點擊或自行跳轉至其他連結，以及頻繁彈窗、強制分享等；應用程式惡意隱藏相關功能，如設置透明圖示、不顯示下載或運行記錄等行為，以及設置卸載障礙、強制自動續費等，都要嚴查、嚴懲。惡意借虛假免費試用、特惠活動或異性聊天等誘導用戶付費，誘導未成年人充值消費等，也是嚴厲打擊目標。