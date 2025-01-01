內地超市好生意卻7個月內倒閉　清算資產驚覺8員工聯手狂偷公司財物

內地內蒙古錫林浩特市一家大型超市，營運僅7個月就不堪虧損倒閉，老闆娘清算時赫然發現，店內至少8名員工聯手偷竊，有人工作時直接打開禮盒偷吃再打包回家，還有人買高價貨品卻用極低價結帳，甚至收銀員收錢後偷偷轉給自己的丈夫，行徑誇張。

老闆娘清算資產時發現貨架商品數量對不上

《大風新聞網》報導，這名來自河南省的趙姓女子表示，2019年她在當地市中心開了一家3千平方公尺的大賣場，2021年1月因丈夫患病需要照顧，她接受朋友親戚入股合資，豈料原本獲利不錯的超市，短短7個月就不堪虧損倒閉。

她盤貨清算資產時，發現貨架商品數量對不上，於是調取監視器查看，赫見多名員工偷竊，至於被偷商品五花八門，包括日用百貨、酒水、米麵糧油等，甚至有員工工作時直接打開包裝吃一口，吃不完就打包帶回家。