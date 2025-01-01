內地超市好生意卻7個月內倒閉　清算資產驚覺8員工聯手狂偷公司財物

內地內蒙古錫林浩特市一家大型超市，營運僅7個月就不堪虧損倒閉，老闆娘清算時赫然發現，店內至少8名員工聯手偷竊，有人工作時直接打開禮盒偷吃再打包回家，還有人買高價貨品卻用極低價結帳，甚至收銀員收錢後偷偷轉給自己的丈夫，行徑誇張。
老闆娘清算資產時發現貨架商品數量對不上
《大風新聞網》報導，這名來自河南省的趙姓女子表示，2019年她在當地市中心開了一家3千平方公尺的大賣場，2021年1月因丈夫患病需要照顧，她接受朋友親戚入股合資，豈料原本獲利不錯的超市，短短7個月就不堪虧損倒閉。
她盤貨清算資產時，發現貨架商品數量對不上，於是調取監視器查看，赫見多名員工偷竊，至於被偷商品五花八門，包括日用百貨、酒水、米麵糧油等，甚至有員工工作時直接打開包裝吃一口，吃不完就打包帶回家。
來貨22萬個雞蛋一半被偷走
至於員工的偷竊方式也令人相當驚奇，有收銀員故意不刷價格條碼，或用超低價格結帳，例如一包價值1百多元人民幣的牛肉乾，竟只掃進5毛錢（5毫子）。還有一名員工甚至讓自家婆婆從員工通道進來，直接推走一車價值二千多元人民幣的商品，「而且連購物車一起偷走」。
趙女氣得說，其中35歲劉姓女收銀員偷得最誇張，金額也最高，「她好多次都是收一筆錢，就掃到自己微信或支付寶裡，然後立刻轉給她老公。」趙女表示，而最慘是雞蛋，半年她共採購22萬多個雞蛋，但其中10.8萬多個不見，等於一半被偷走，直到去年11月才把貨款還清。事發後這些涉嫌偷竊員工都遭逮捕，判刑2年多左右不等。
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