內地農曆新年後痔瘡膏銷量暴漲3倍　另類假期後遺症引網民共鳴

痔瘡是困擾不少現代人的隱疾，20日是內地農曆新年後開工的第3天，有內媒報道，假期不規律的飲食與作息導致許多人痔瘡復發，電商平台上的藥膏銷售量暴漲了3倍。

總共賣出超過30萬條

據內媒《大眾網》報道，年假結束，不少人陸續返回工作崗位，也紛紛着手改造上班座位環境。於此同時，農曆新年期間不規律的飲食與作息，也導致許多人痔瘡發作，痔瘡藥已然成為辦公桌上的常備藥物。

報導引述《人民日報》稱，全國痔瘡的發病族群約5億人，有愈來愈多的人變成「有痔青年」。電商平台天貓的數據顯示，光是開工3天痔瘡藥膏的銷售量就暴漲3倍，總共賣出超過30萬條。