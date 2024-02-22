內地農曆新年後痔瘡膏銷量暴漲3倍　另類假期後遺症引網民共鳴

痔瘡是困擾不少現代人的隱疾，20日是內地農曆新年後開工的第3天，有內媒報道，假期不規律的飲食與作息導致許多人痔瘡復發，電商平台上的藥膏銷售量暴漲了3倍。
總共賣出超過30萬條
據內媒《大眾網》報道，年假結束，不少人陸續返回工作崗位，也紛紛着手改造上班座位環境。於此同時，農曆新年期間不規律的飲食與作息，也導致許多人痔瘡發作，痔瘡藥已然成為辦公桌上的常備藥物。
報導引述《人民日報》稱，全國痔瘡的發病族群約5億人，有愈來愈多的人變成「有痔青年」。電商平台天貓的數據顯示，光是開工3天痔瘡藥膏的銷售量就暴漲3倍，總共賣出超過30萬條。
蹲馬桶時不要玩手機
不少網友也表示，「身為打工人，長年在工位久坐，這痔瘡膏簡直救了命」、「原來打工人的困擾都一樣」、「工作壓力大、加班多，真的很容易得痔瘡」。還有網友也藉機留言發問，「哪個牌子的藥膏好用？」可見不少上班族都為「痔」所困。
《生命時報》提醒，為預防痔瘡反覆發作，在日常生活中應注意：一，蹲馬桶時不要玩手機，不要看報紙；二，上下班途中，試着做做提肛操；三，多喝水，適當吃些粗纖維食物，如蔬菜、水果、薯類；四，多活動，勿久坐久站；五，不要長時間提重物，以免引起腹壓升高；六，勿抓撓患處；七，控制體重，飲食切忌過飽。
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