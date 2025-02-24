內地逐步延遲法定退休年齡　有人趁機拓展「銀髮經濟」商機

全國人大常委會去年表決通過實施漸進式延遲法定退休年齡的決定，由今年1月1日起，用15年時間逐步將男職工的法定退休年齡，從原來60歲延遲至63歲，女職工的法定退休年齡從原來50歲及55歲，分別延遲至55歲及58歲。達到一定基礎後，單位與職工可以協商，彈性提早或延遲退休，以不超過3年為界。

在內地國企工作多年的官女士，兩年前因為工作壓力及身體健康問題申請提早退休。她說剛開始退休時感到十分焦慮，原本打算在社交平台宣洩感受，卻引起不少關注，成為擁有數千名粉絲的自媒體博主。