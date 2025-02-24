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中國
2025-02-24 10:02:00

內地逐步延遲法定退休年齡　有人趁機拓展「銀髮經濟」商機

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有智庫指，內地人口老齡化，有需要延遲退休年齡。（新華社）

有智庫指，內地人口老齡化，有需要延遲退休年齡。（新華社）

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全國人大常委會去年表決通過實施漸進式延遲法定退休年齡的決定，由今年1月1日起，用15年時間逐步將男職工的法定退休年齡，從原來60歲延遲至63歲，女職工的法定退休年齡從原來50歲及55歲，分別延遲至55歲及58歲。達到一定基礎後，單位與職工可以協商，彈性提早或延遲退休，以不超過3年為界。

在內地國企工作多年的官女士，兩年前因為工作壓力及身體健康問題申請提早退休。她說剛開始退休時感到十分焦慮，原本打算在社交平台宣洩感受，卻引起不少關注，成為擁有數千名粉絲的自媒體博主。

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官女士說以往工作壓力大，經常出入醫院。現時平台上只賺取約2千元人民幣收入，但工作比較輕鬆，更重要是繼續證明自己的能力，找回自我價值。

銀齡智庫估計中國十年後或有三成人60歲以上

內地組織「銀齡智庫」發起人李也認為，面對人口老齡化，不少50多歲打工仔仍在準備養老金。他認為延遲退休年齡，可以讓「低齡老人」有更充足時間準備退休生活。李也估算，10年後中國可能有高達三成人口屬於60歲以上，但這種趨勢亦為「銀髮經濟」帶來機遇，行業未來有望保持每年約7%的長期穩定增長，當中以文旅和智慧養老的發展空間較大。

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退休會計師楊冬燕說，看好銀髮經濟前景。（港台圖片）

退休會計師楊冬燕說，看好銀髮經濟前景。（港台圖片）

根據中國社會福利與養老服務協會、當代社會服務研究院與社會科學文獻出版社，去年12月共同發布的《銀髮經濟藍皮書》估算，目前中國的銀髮經濟規模約7萬億元人民幣。隨著更多老年人對健康生活的服務需求增加，智能健康設備、遠程醫療、復康護理等領域將成為經濟新增長點。

退休會計師楊冬燕亦看好銀髮經濟前景，她與合夥人一同創業，與一家美國環保超市合作，提供健康產品推廣服務。她說家人離世，令她提升對慢性病的健康意識，看到「預防醫學」帶來的機遇，跟著自學經營社交平台帳號，現時每月可帶來約5位數字的穩定收入。

原文刊登於 香港電台

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