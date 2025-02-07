內地遊客突跳進兵馬俑坑被拉走　圍觀者：這是人才啊

農曆新年長假，內地旅遊亂象不斷，在陝西西安秦始皇帝陵博物院，傳出有男遊客為了近距離觀賞，無預警跳進兵馬俑一號坑，引起周圍遊客驚呼，所幸還來不及碰到文物就被人拖出帶走。
「獎勵5天小黑屋」
網傳影片中，現場大批遊客正有序沿著環坑走道參觀秦始皇兵馬俑，一名身穿深色運動服男子突然做出驚人舉動，在眾目睽睽之下，逕自翻越過圍欄、跳進俑坑，不久後一名保安人員隨即將人從兵馬俑坑中拉出。圍觀的遊客則笑說：「這是人才啊，這多少年才出這麼一個。」
相關影片曝光，引發網友熱議：「進去就別出來了，站裏面吧」；「想去踩縫紉機嗎」；「這種素質差的人不能讓他去博物館」；「好奇害死貓，獎勵5天小黑屋」。
可被拘留10日以下
據《大風新聞》報道，事件發生在5日15時許，遊客孫某在參觀秦始皇帝陵博物院時，翻越護欄進入一號坑夯土層，被工作人員現場控制，其未觸摸和損害文物。西安公安臨潼分局以擾亂公共場所秩序，已依法對孫某予以治安處罰。
陝西恒達律師事務所高級合夥人、知名公益律師趙良善表示，涉事遊客跳進俑坑，顯屬違法。依據《中華人民共和國治安管理處罰法》第23條的規定，擾亂車站、港口、碼頭、機場、商場、公園、展覽館或者其他公共場所秩序的行為屬於違法行為，處警告或者200元人民幣（約214港元）以下罰款；情節較重的，處5日以上10日以下拘留，可以並處500元人民幣（約534港元）以下罰款。據此，警方可對涉事遊客予以行政處罰。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章