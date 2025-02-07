內地遊客突跳進兵馬俑坑被拉走　圍觀者：這是人才啊

農曆新年長假，內地旅遊亂象不斷，在陝西西安秦始皇帝陵博物院，傳出有男遊客為了近距離觀賞，無預警跳進兵馬俑一號坑，引起周圍遊客驚呼，所幸還來不及碰到文物就被人拖出帶走。

「獎勵5天小黑屋」

網傳影片中，現場大批遊客正有序沿著環坑走道參觀秦始皇兵馬俑，一名身穿深色運動服男子突然做出驚人舉動，在眾目睽睽之下，逕自翻越過圍欄、跳進俑坑，不久後一名保安人員隨即將人從兵馬俑坑中拉出。圍觀的遊客則笑說：「這是人才啊，這多少年才出這麼一個。」

相關影片曝光，引發網友熱議：「進去就別出來了，站裏面吧」；「想去踩縫紉機嗎」；「這種素質差的人不能讓他去博物館」；「好奇害死貓，獎勵5天小黑屋」。