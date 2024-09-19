內地運輸車過彎慘翻　一整排比亞迪新車「秒變事故車」

真的損失慘重！內地陝西一輛長形的汽車運輸車，17日經過高速公路一處彎道時，不慎發生側翻事故。上頭一整排比亞迪新車如下水餃一樣狠砸地面，現場慘不忍睹。
運輸車側翻
據《四川觀察》報道，陝西銀昆高速公路驚傳慘重車禍！一輛滿載比亞迪新車的運輸車奔馳在路上，沒想到行經一處轉彎處時，疑似因為車速太快加上車上貨物眾多，運輸車猶如排山倒海一樣，發生側翻事故。
目擊者表示，當時運輸車上的多輛轎車都被甩了下來，如下水餃般，重重地砸向地面，巨大衝擊力道還讓有些車子跌到護欄另一側車道。
現場一片狼藉，因為許多車都受到嚴重的擠壓而扭曲變形，讓新車當場變成事故車，業者可說是損失慘重。
而一名段姓女子看到這一幕，趕緊拍下畫面上傳網路。她表示「運輸車上全是比亞迪的新車，撞到護欄大概有40、50公尺，上面的車全都掉下來的，大車翻覆後，小車都掉到我們對向道來了，還變形很嚴重。」，她強調幸好自己當時沒有和這輛運輸車平行，否則後果不堪設想。
報道指出，一般貨車在道路運輸營運時，普遍會投保《道路貨運承運人責任保險》。如果運輸途中造成運輸貨物受損、滅失，損失基本都會有保險公司兜底。
保險額度
不過，保險公司賠償的損失額度，一般不會超過投保保險時的限額，發生事故要理賠時，就看運輸車司機有沒有買夠保險額度了。
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