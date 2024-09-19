內地運輸車過彎慘翻　一整排比亞迪新車「秒變事故車」

真的損失慘重！內地陝西一輛長形的汽車運輸車，17日經過高速公路一處彎道時，不慎發生側翻事故。上頭一整排比亞迪新車如下水餃一樣狠砸地面，現場慘不忍睹。

運輸車側翻

據《四川觀察》報道，陝西銀昆高速公路驚傳慘重車禍！一輛滿載比亞迪新車的運輸車奔馳在路上，沒想到行經一處轉彎處時，疑似因為車速太快加上車上貨物眾多，運輸車猶如排山倒海一樣，發生側翻事故。

目擊者表示，當時運輸車上的多輛轎車都被甩了下來，如下水餃般，重重地砸向地面，巨大衝擊力道還讓有些車子跌到護欄另一側車道。

現場一片狼藉，因為許多車都受到嚴重的擠壓而扭曲變形，讓新車當場變成事故車，業者可說是損失慘重。