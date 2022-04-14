內地過去一年破近40萬宗電騙案 「刷單賺佣」特別多

內地過去一年共破獲39.4萬宗電信網絡詐騙案。公安在社區向民眾介紹如何識破電騙。(新華社)

電信網絡詐騙手法層出不窮，不少人防不勝防。公安部表示，在過去一年致力打擊下，共破獲39.4萬宗電信網絡詐騙案，拘捕63.4萬名疑犯，按年分別上升28.5%及76.6%，「打擊戰果歷史新高」，電騙案近年持續上升趨勢得到有效遏制，去年6月至今立案數字連續9個月按年下降。

不過，公安部指出，雖然過去一年電騙打擊治理工作取得明顯成效，但犯罪形勢依然嚴峻複雜，相關犯罪出現新變化、新特點。

詐騙集團緊跟社會熱點改變詐騙手法

譬如在新冠肺炎疫情下，民眾生產生活加速轉移至網絡，進一步加劇電騙案的發生，詐騙集團亦緊跟社會熱點，隨時改變詐騙手法和「說話藝術」。公安機關發現的詐騙類型已超過50種，其中「網絡刷單返利」、「虛假投資理財」、「虛假網絡貸款」、「冒充客服」及「冒充公檢法」是主要類型。

詐騙集團大量利用泰達幣等數字貨幣洗錢

公安部透露，去年以來，先利用「刷單」回佣博取信任，再誘導至虛假投資平台詐騙金錢的電騙案件特別多，案發和損失均佔超過30%，被騙百萬元(人民幣，下同)以上的重大案件時有發生。此外，詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP、遠端操控、共用螢幕等新技術、新業態，不斷更新、升級犯罪工具，與公安機關在通訊網絡和轉帳洗錢等方面的攻防對抗不斷加劇升級，利用虛假App詐騙已佔全部案件的60%，且詐騙集團大量利用「跑分平台」加數字貨幣洗錢，尤其是利用USDT(泰達幣)危害最為嚴重。