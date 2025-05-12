內地銀髮專列火車遊受歡迎業界增培訓　學者料有助擴大內需推經濟

內地旅遊業界近年陸續與國家鐵路集團合作，推出「銀髮專列」的老年旅遊列車服務，設施和服務都針對長者需要，提高舒適和安全度。內地9個政策部門今年2月發布《行動計劃》，目標在2027年構建銀髮旅遊列車體系，設計100條以上的精品路線，將銀髮列車開行規模增至2500列以上。
旅行社：列車硬件設施會再升級
有來自廣東的旅客，上月參與銀髮專列前往新疆，認為車上有醫護和專業照顧長者的人員隨行，滿足醫療需要，全程感覺安心。
有推出銀髮專列產品多年的旅行社說，以往未有政策帶動，要接觸長者群宣傳推廣有一定難度，但《行動計劃》出台後，收到大量民眾查詢，未來數月每個月均有4至5團出發，每團大約200人，另外有數十名工作人員陪同出行，包括導遊、醫護和後勤人員，公司將加強導遊領隊培訓，並與國鐵集團研究，在硬件設施方面再作改善。
南開大學旅遊與服務學院教授馬曉龍估計政府是藉人口老化趨勢擴大內需，刺激經濟增長，因此提出大規模跨部門政策帶動。
馬曉龍建議，政府如果要建立完善銀髮列車體系，需要加強跨部門監管，有信心銀髮列車的規模和路線數目在兩年後能夠達標，但承辦專列的成本高，很多中小型旅行社未必能夠吸納大批旅客和有足夠資源承接，建議鼓勵大型或國營旅行社配合國家政策方向，與中小企聯乘合作，將銀髮專列的業務推得更廣泛。
原文刊登於 香港電台