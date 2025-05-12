內地銀髮專列火車遊受歡迎業界增培訓　學者料有助擴大內需推經濟

內地旅遊業界近年陸續與國家鐵路集團合作，推出「銀髮專列」的老年旅遊列車服務，設施和服務都針對長者需要，提高舒適和安全度。內地9個政策部門今年2月發布《行動計劃》，目標在2027年構建銀髮旅遊列車體系，設計100條以上的精品路線，將銀髮列車開行規模增至2500列以上。

旅行社：列車硬件設施會再升級

有來自廣東的旅客，上月參與銀髮專列前往新疆，認為車上有醫護和專業照顧長者的人員隨行，滿足醫療需要，全程感覺安心。

有推出銀髮專列產品多年的旅行社說，以往未有政策帶動，要接觸長者群宣傳推廣有一定難度，但《行動計劃》出台後，收到大量民眾查詢，未來數月每個月均有4至5團出發，每團大約200人，另外有數十名工作人員陪同出行，包括導遊、醫護和後勤人員，公司將加強導遊領隊培訓，並與國鐵集團研究，在硬件設施方面再作改善。