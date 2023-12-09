內地鎖匠三年前助警方辦案時遇瓦斯爆炸不幸死亡　妻子多次提出訴訟不果

2020年，內地遼寧一名55歲的鎖匠在協助警方辦案時，遇上瓦斯爆炸不幸被當場炸死。然而，他的妻子3年來申請賠償，兩度提出行政賠償訴訟卻屢屢碰壁。

據《新黃河》報道，2020年6月19日凌晨4點36分，當時正在睡夢中的鎖匠王立軍和妻子王艷麗被一通警方打來的電話喚醒，稱有瓦斯洩漏，需要協助開鎖，便匆忙準備出門。

王艷麗回憶，從2人的住處到事發地只需約5分鐘的車程。途中，丈夫讓她在街巿門前下車，讓她去買點菜。王艷麗還記得，丈夫臨走的時候囑咐說，「妳買完菜在這等我，我工作完接妳回去」。然而，王艷麗並沒等到丈夫的歸來。

當日5時多，巨大的爆炸聲響打破了清晨的寧靜。據官方通報，涉事居民家中的女子因與家人發生矛盾，試圖打開瓦斯輕生，其母親發現異常後報警，門被打開後進入室內誤操作導致瓦斯爆炸，造成3死4傷。協助開鎖的王立軍也因爆炸導致顱腦損傷、胸腹腔內臟器官損傷不幸遇難。