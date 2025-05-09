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中國
2025-05-09 18:15:16

內地電商賣嬰兒用「三寸金蓮」高踭鞋　網民：審美畸形

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內地電商販售的嬰兒高跟鞋。（圖/翻攝新浪微博）

一款造型酷似「三寸金蓮」的嬰兒高跟鞋，近日在內地社交平台引發熱議，有網友發現，部分電商販售「嬰兒高跟鞋」，不僅高踭，且鞋型仿效成人鞋款，網友抨擊「審美畸形」、「讓孩子從小被物化」。

標示為「新生兒攝影道具」

綜合內媒報道， 根據網友曝光的商品照顯示，這種「嬰兒高跟鞋」配有細細的鞋帶與突出的鞋跟，並標示為「適合0至6個月嬰兒」。這名網友忍不住抨擊：「這種鞋子長這樣真的太嚇人了，小孩哪裏需要高跟鞋？簡直是在灌輸錯誤的審美。」

對於外界質疑，有商家客服回應說：「這種鞋子只是作為裝飾或拍照道具使用，不是真正讓嬰兒穿着走路的鞋子。」「嬰兒高跟鞋」有些雖標示為「新生兒攝影道具」或「創意寶寶鞋」，但部分商品頁面並未對此作出明確說明。

「讓其自由、健康地成長」

對此現象，有教育專家認為，若將成人審美觀強加於兒童身上，尤其是尚未形成自主認知能力的嬰幼兒階段，容易讓孩子在成長過程中，「產生錯誤的自我認知與價值取向」。

專家指出：「兒童審美不應該是成人的縮影，而是應根據其年齡、心理與發展階段來設計，讓其自由、健康地成長。否則，長期影響下甚至可能造成自我形象障礙與人格偏差。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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