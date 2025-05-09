內地電商賣嬰兒用「三寸金蓮」高踭鞋　網民：審美畸形

一款造型酷似「三寸金蓮」的嬰兒高跟鞋，近日在內地社交平台引發熱議，有網友發現，部分電商販售「嬰兒高跟鞋」，不僅高踭，且鞋型仿效成人鞋款，網友抨擊「審美畸形」、「讓孩子從小被物化」。

標示為「新生兒攝影道具」

綜合內媒報道， 根據網友曝光的商品照顯示，這種「嬰兒高跟鞋」配有細細的鞋帶與突出的鞋跟，並標示為「適合0至6個月嬰兒」。這名網友忍不住抨擊：「這種鞋子長這樣真的太嚇人了，小孩哪裏需要高跟鞋？簡直是在灌輸錯誤的審美。」

對於外界質疑，有商家客服回應說：「這種鞋子只是作為裝飾或拍照道具使用，不是真正讓嬰兒穿着走路的鞋子。」「嬰兒高跟鞋」有些雖標示為「新生兒攝影道具」或「創意寶寶鞋」，但部分商品頁面並未對此作出明確說明。