內地霸位男自稱年賺千萬拒起身　叫囂「敢動我讓你坐牢」逼退鐵路警察（有片）

記者李宗芳／綜合報道

內地一名男子日前買站票卻霸佔座位，鐵路警察上前勸離反遭嗆聲「敢動我讓你坐牢」，甚至囂張自稱年賺上千萬人民幣（約1085萬港元）不怕請律師，16日警方通報其行為已擾亂公共交通秩序，依法行政拘留。

據《九派新聞》報道，該起事件發生在8月15日22時許，從浙江杭州開往安徽阜陽的列車上，影片中鐵警前來勸離該男子，該男子情緒激動，拍著桌板叫嚷着「你敢動我一下，我馬上打110讓你坐牢」，還稱「我有自己的律師，每年花個10萬8萬（請律師）」。

為不影響列車運行而暫了事

該男子還表示自己很有錢：「我每年賺個1000多萬怎麼了嘛，一年2000多萬怎麼了嘛。我是真的很忙，我每天電話很多」。

隨後，該男子現場撥打了110報警電話，向報警服務台投訴鐵警，稱「他們要強行把我拖走，讓我離開我買的那個位置，非要把我座位拿給別人坐」，甚至聲稱「（他們）準備要用暴力的手段來對付我，那麼我肯定是不能妥協的」。

鐵警與之溝通半小時無果，為不影響列車運行，最終放棄讓其離開座位，直到該男子下車。