內地靚女黃老師抖音爆紅 被質疑P圖兼無教師資格 素顏開live回應（多圖）

內地靚女老師抖音爆紅 被質疑P圖兼無教師資格 素顏開live回應

內地湖北靚女「黃老師」近日憑甜美又清秀嘅樣子，及教小朋友唱「洗腦」兒歌《小小花園》，一夜間爆紅，抖音粉絲由幾百激增至790萬，兼被封為「挖呀挖老師」。不過抖音名稱音樂老師花開富貴的「黃老師」人紅是非多，繼早前佢被指沒有教師資格證及「挖土歌」非原創歌曲涉侵權。更有指「黃老師」真實年齡被公開，亦有不少網民直指「黃老師」P圖嚴重等等。「黃老師」於是素顏開直播，以回應一眾黑粉攻擊。

近日，黃老師於Facebook專頁「音樂老師花開富貴」上載一段影片，內容只係一段無聲的影片，字幕寫上：「發現直到現在，大家對我臉的攻擊一直存在，這是我長十幾斤的懟臉原機自拍，大膽放出來，就是想告訴大家我普通人一枚（後面還是會美顏 都想把美好的一面呈現給大家）網上看到一句話很喜歡：所有人的看法和評價都是暫時的，只有自己的經歷和成績是伴隨一生的。」雖然黃老師自爆肥咗十幾斤（約5公斤），不過同之前唔係太大分別，部份網民留言鼓勵要做自己及讚素顏都好靚女等等。